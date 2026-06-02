Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel yönetimler merkezli skandallar mazur görülemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Sayıştay 'ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kaynaklarının halkın yararına olması gerektiğine vurgu yapıp “Kamu malı, ikbal hesaplarına merdiven yapılamaz.” dedi.

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen rüşvet yolsuzluk operasyonlarına da değinen Erdoğan, “Kamu personeline tahsis edilen mal kimsenin babasının malı değildir. Yerel yönetimler merkezli skandallar mazur görülemez. Kamu kaynakları halkın yararına olmalıdır.” diye konuştu.

“ÇOK İYİ HATIRLIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Devletimin en köklü kurumlarından biri olan Sayıştay Başkanlığımızın 164. yıl dönümünde Sayıştay ailesi başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sayıştay Başkanlığımız, devletimizin devamlılık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü müessesidir.

İnsan için cemiyet düzeni içinde yaşamak şarttır. Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için bazı kurumların tesis ve muhafazası zaruridir. Devlet bu müesseslerden biridir. Devletin sebebi vücudu adalettir, emniyettir, huzur ve selamettir. Kaynaklarını etkin ve verimli kullanamayan devletlerin muktedir ve müessir olması mümkün değildir.

Biz Türkiye olarak geçmişte savrukluğun ve özensizliğin sıkıntılarını çok çekmiş ülkeyiz. Kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu çok iyi hatırlıyoruz. SSK'nın nasıl batırıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını hiçbirimiz unutmadık.

“ÜLKEMİZİN EKONOMİK ŞAHLANIŞI DAHA DA HIZLANACAK”

Beceriksizler kadar kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur. 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin Türkiye ekonomisine faturası 350 milyar doları aşmıştır. Gez olaylarının ise kamu maliyesine zararı 1 milyar doları, dolaylı zararı 10 milyar doları bulmaktadır. Milli iradeyi hedef alan vesayet teşebbüslerinin ülkemize ve milletin kesesine verdiği zarar yeterince tartışılmıyor.

Türkiye'nin vesayet odaklarıyla mücadelesi bu yüklerden de kurtulma mücadelesidir. Bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak. Milletin kaynakları milletin cebine akacaktır.

BELEDİYELERE YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI

Kamu personeline tahsis edilen mal kimsenin babasının malı değildir. Yerel yönetim merkezli skandallar mazur görülemez. Kamu kaynakları halkın yararına olmalıdır.

Kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur. Kamu malına israfa göz yummayız. Kamu malı, ikbal hesaplarına merdiven yapılamaz.