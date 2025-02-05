Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.



Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.



Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Steinmeier, ortak basın toplantısı düzenleyecek.



