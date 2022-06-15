Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile İsveç ve Finlandiya'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunu görüştü.

Haberler - NTV Haber 15.06.2022 - 15:44 | Son Güncelleme : 15.06.2022 - 15:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile İsveç ve Finlandiya'yı görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı , NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik talebi hakkında ’nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi.

SOMUT ADIM BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye’nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

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