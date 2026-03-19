Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto ile görüştü: Şiddet sarmalından bir an önce çıkılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon diplomasisini sürdürüyor.

Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"ŞİDDET SARMALINDAN BİR AN ÖNCE ÇIKILMALI"

Cumhurbaşkanı, İran'a yönelik saldırılarla başlayan ve Körfez ülkelerine ulaşan şiddet sarmalından bir an önce çıkılması gerektiğini, Türkiye'nin diplomatik çözüm için gayretlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini, İsrail'in, İslam'ın ilk kıblesine girişleri engelleyerek geleceğini tehdit altına almasına karşı Müslüman toplumların sessiz kalmamasının önemli olduğunu belirtti.

Erdoğan görüşmede, Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.