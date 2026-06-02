Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
02.06.2026 21:59
Görüşmede, Türkiye-Sudan ikili ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
“BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Görüşmede, Türkiye-Sudan ikili ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Sudan'da akan kanın durması için gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti.
Erdoğan, Türkiye ile Sudan ilişkilerini ticaret, tarım, enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.