Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sumud Filosu'na baskını lanetliyorum

İsrail donanması, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na operasyon düzenleyerek aralarında 37 Türk vatandaşının bulunduğu 201 aktivisti gözaltına aldı.

Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletişmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Sumud Filosu baskınına tepki gösterdi.

"LANETLİYORUM"

Erdoğan "Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum." dedi.

"İSRAİL'İN BARIŞA TAHAMMÜLÜ YOK"

"İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bırakın barışın tesis edilmesine, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür. Küresel Sumud Filosu gazetedeki vahşetin ve İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

"FİLODAKİ TÜM UMUT YOLCULARININ YANINDAYIZ"

Türkiye'nin, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu'ndaki tüm umut yolcularının yanında olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlgili birimlerimiz, gelişmeleri sahada an be an takip etmekte, aktivistlerin ve vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Devlet ve millet olarak önceliğimiz, Gazze'de akan kanın durması, insani yardımların engelsiz bir şekilde mazlumlara ulaştırılmasıdır. Çok zor şartlarda, hayat ve haysiyet mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, ateşkesin tesisi ve sulhu sükunun hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."



ANA MUHALEFETE TEPKİ: KANTİN SOLCULUĞU HAVASINDAN BİR TÜRLÜ ÇIKAMIYORLAR

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Meclis'in yeni yasama yılı açılışına katılmamasını da değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların Meclis açılışından firar etmek için öne sürdüğü saçmalıkların bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Bunların siyaset yapma tarzı böyle. Kendinlerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar." dedi.

"MECLİS'TEKİ ATMOSFER UMUT VERİCİ"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Dün TBMM'nin dördüncü yasama yılı başladı. Dünkü tabloyu çok kıymetli bulduğumuzu özellikle ifade ediyorum. Meclis'teki atmosfer umut verici. Ana muhalefet partisinin uyruduk bir bahane üreterek kaçması bunların zihniyetinin de görülmesini sağlamıştır. Bunların Meclis açılışından firar etmek için öne sürdüğü saçmalıkların bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Bunların siyaset yapma tarzı böyle. Kendinlerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar. Asıl üzüntü verici durum yapılan ayıbın doğrudan Meclis'e karşı olması. CHP en büyük saygısızlığı millete karşı sergilemişlerdir."

"ELİNİZİ NEREYE ATSANIZ ORADAN YOLSUZLUK SKANDALI FIŞKIRIYOR"

"Konserinden, asfaltına kadar elinizi nereye atsanız oradan bir yolsuzluk skandalı fışkırıyor." diyen Erdoğan "Ortada harcanan milyarlar, on milyarlar var ama eser yok. Öyle pişkinler ki daha çöpleri toplayamıyorlar." ifadesini kullandı.



ÖZGÜR ÖZEL'E ELEŞTİRİ: CEHALET ÇUKURUNDA



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "THY'nin uçak alım görüşmelerini çarpıtarak kendince senaryo yazıyor. Uluslararası piyasalardan gaz almayı bakkaldan gazoz almak kadar basit zannedecek bir cehalet çukurunda." diye konuştu.