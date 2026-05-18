Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ı kabul etti
18.05.2026 14:18
Süper Lig şampiyonu Galatasaray Dolmabahçe'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray Kulübü'nü kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.
Kabulde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.
Özbek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye ettiği kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.