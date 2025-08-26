Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına İsrail'e tepki gösterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in barbar saldırıları altında hayat mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimi selamlıyorum." dedi.

"HİÇBİR GÜCE BOYUN EĞMİYORUZ"

"Malazgirt'te düşmanı bozguna uğratan güçlü irade bugün buradır." diyen Erdoğan, Türk, Kürt, Arap kurucu iradenin bugün burada olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Türkiye bugün mazlum ve mağdurların da umudu. Hiçbir güce boyun eğmiyoruz." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

"Her türlü engellemeye rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için çırpınıyoruz." diyen Erdoğan, "Süreci kundalama çabalarına rağmen çalışmalar sürüyor. Ne yaparsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar. Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu sefer kimse duramayacak." dedi.

"YÖNÜNÜ ANKARA VE ŞAM'A DÖNENLER KAZANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de gördük, daha önce gönül coğrafyamızın birçok köşesinde gördük. Yarın da zulme uğrayanların eman yurdu yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşıranlar ise kaybedecektir." diye belirtti.

"Türk, Kürt ve Arap olarak bu coğrafyada hep beraber yaşayacağız." diyen Erdoğan, bölgede güvenliğin teminatının Türkiye olduğunu vurguladı.