Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Doğu'nun, Güneydoğu'nun kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Hiçbir vatandaşımın kaybetmeye artık tahammülü kalmadı." ifadelerini kullandı.

Hangi kökenden olursa olsun milletin artık kaybetmek istemediğini belirten Erdoğan, iktidar ve ittifak olarak bunu gerçekleştirmenin çabası içinde olduklarını söyledi.

Sürecin başarıya ulaşması için kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Omuzumuzdaki emanetin farkındayız. Bu sürecin başarısı için yüreğimizi, kalbimizi hatta bütün gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız" dedi.

Silah ve şiddetin devreden çıkmasıyla birçok sorunun çözümünün kolaylaşacağını ifade eden Erdoğan, Türk siyasetinde dönüm noktası olarak nitelendirdiği "467 ruhunun" korunmasına özel önem verdiklerini belirtti.

Erdoğan, sürecin mümkün olan en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletilmesini hedeflediklerini belirterek, "Ama böyle bir meselenin siyasi şantaj aracı haline getirilmesine de izin vermeyiz" diye konuştu.

''HEDEFİMİZ SAVUNMADA TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

-Hükümet olarak Türkiye'yi, Türkiye'nin sanayisini, aşımızı, ekmeğimizi, huzurumuzu, refahımızı büyütmekte kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde istikrarlı büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz.



-Sadece Plan ve Bütçe Komisyonu'na yansıyan görüntülere bakmak bile hükümetimiz ile muhalefet partileri arasındaki derin vizyon farkını çok net biçimde ortaya koymaktadır. Üzülerek görüyoruz ki bazı muhalefet aktörleri şov peşinde koşmak dışında sadra şifa olabilecek hiçbir şey yapmıyor.

-Hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye'dir. Hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, en önemlisi de vizyonsuzlara aldırmadan çalışmaya devam edeceğiz.



''ÜLKEMİZİN KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜ KALMADI''

-Ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Doğu'nun, Güneydoğu'nun kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Hiçbir vatandaşımın kaybetmeye artık tahammülü kalmadı.

-Hangi kökenden olursa olsun bu millet artık kaybetmek istemiyor. Biz de ittifak ve iktidar olarak işte bunu gerçekleştirmenin çabası içindeyiz.

-Omuzumuzdaki emanetin farkındayız. Bu sürecin başarısı için yüreğimizi, kalbimizi hatta bütün gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız.

-Silah ve şiddet devreden çıktıkça birçok meselemizin çözümü kolaylaşacak. Türk siyasetinde dönüm noktası olan '467' ruhunun korunmasına özel önem veriyoruz.

-Terörsüz Türkiye sürecini olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletmek niyetindeyiz. Ama böyle bir meselenin siyasi şantaj aracı haline getirilmesine de izin vermeyiz.