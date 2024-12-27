Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de doğru yerde durduk

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında, Karesi ilçesindeki mühimmat üretim tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Patlamanın yaşandığı gün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın hızla bölgeye geldiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başlatıldı. Çarşamba günü Adalet, Aile ve Sanayi bakanlarımız şehrimize geldiler. Yaralılarımızı ziyaret ettiler, ailelerimizin acılarını paylaştılar. Dün de kabine üyelerimizden bazıları, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız buradaydı. Biz de kongremizden sonra inşallah bazı kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz, kendilerine geçmiş olsun ve taziye dileklerimizi sunacağız. Bugün iki ailemizi ziyaret ettik, onlarla da dertleştik. Acımız büyük, yakınlarını kaybeden ailelerimizin yürek yangınını söndürecek sabır ve tevekkül dışında hiçbir kelime yok. Acıları tarifsiz olsa da ailelerimiz son derece metanetli davranıyorlar. Allah onlardan razı olsun, diyorum. Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma çok yönlü ve çok titiz bir şekilde yürütülüyor. Farklı alanlarda uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetimiz de incelemelerini yapıyorlar. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştır. Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır. Bundan yakınını kaybeden hiçbir ailemiz, hiçbir Balıkesirli kardeşim şüphe duymasın."

Samimi bir üzüntüsünü de paylaşmak istediğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Patlamada can kayıplarının olması sebebiyle sadece Balıkesir sarsılmadı, 85 milyon olarak hepimiz müteessir olduk. Bunlar bizim ortak acılarımız ama bakıyorsunuz henüz cenazeler bile kalkmadan, daha olayın nasıl olduğu dahi bilinmeden ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor ve kürsüden son derece talihsiz açıklamalar yapıyor. Devletin tüm kurumlarıyla seferler olduğu bir olayı farklı yerlere çekmenin adı siyaset değil, acıları istismar etmektir. Bu hukuki olarak doğru da değildir, ahlaki ve vicdani hiç değildir. Muhalefet, annelerini patlamada kaybetmiş masum sabilerin acılarını kirli siyasetlerine alet etmeden önce çıksın Beşiktaş Gayrettepe'de ruhsatı sorunlu eğlence merkezinde yanarak can veren 29 işçinin hesabını versin. Bir de bizi vicdan yoksunu bu siyasetlerine çekmeye çalışmasınlar."

Suriye'de 13 yıldır süren insani kriz ve 61 yıllık Baas zulmünün, Suriye halkının geçen haftalarda başlatıp kısa sürede zafere ulaştırdığı devrimle sona erdiğini aktaran Erdoğan, Suriye'deki insani kriz süresince Türkiye'de misafir ettikleri 3,6 milyon ile sınırların ötesinde güvenliklerini sağladıkları ilave 4 milyon kişinin olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Bu yüzden pek çok vicdansız, insafsız, ahlaksız saldırıya uğradık. Her türlü kışkırtmayı, provokasyonu denediler. 14-28 Mayıs seçimlerinde bu mazlumları hedef göstererek güya seçim kazanmaya çalışan Hitler özentisi muhterisler bile çıktı. Türkiye'yi kaosa ve kardeş kavgasına sürüklemeyi amaçlayan bu hayasız akımların tamamına göğüs gerdik." ifadelerini kullandı.

Milletin de sandıkta ırkçı, faşist nefrete geçit vermediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mülteci ve insanlık düşmanı bu zavallı zihniyetin siyasi belasını ise 'baba-oğul gibiyiz' diyerek, kefil olduğu en yakınındaki isimler verdi. 'Baba-oğul gibiyiz' diyenler şimdi ne oldu, Ankara'daki ofisinde ne kapısını çalan var ne halini, hatırını soran var ne de ülke gündemine dair fikirlerini merak eden var. Bir köşeye atıldı ve unutuldu. Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak, bize hakaret ederek, laf yetiştirerek, kendilerini hatırlatmaya çalışıyorlar ama ne yapsalar boş, ne yapsalar beyhude, tarihin tozlu raflarında silinip gidilmekten kurtulamayacaklar. Bay Kemal hiç kusura bakmasın, dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği paslı hançeri biz bile çıkaramayız. Her biri zorluklarla geçen 13 yıl boyunca kardeşlik hukukumuzu koruduk, mazlumlara kol kanat gerdik. Haklı çıkan yine biz olduk. Yani dik durduk, doğru yerde durduk, insanlık sınavını yüz akıyla verdik. Fikri ve zikri eğri olanlar müstahakkını buldular."

"ELLERİNDEN GELSE GRUP KÜRSÜSÜNDE ZALİM ESED'E MERSİYE YAKACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının yönetimi ele almasıyla birlikte, isteyenlerin vatanlarına geri dönüş yolu açıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Ama bakıyorsunuz dün evimizi ve ekmeğimizi paylaştığımız Suriyeli muhacirlerin varlığını olumsuz propaganda aracı dolarak kullananlar, bugün onların ülkelerine dönecek olmasından rahatsızlar. Niye? Çünkü ellerindeki istismar malzemesi gidecek. Ülkenin ve milletin geleceği için söyleyecek tek bir sözleri, ortaya koyacak tek bir projeleri olmayanlar, bu malzemeyi kaybedince varlık sebeplerinin ortadan kalkacağını biliyorlar. Bu siyasetçi esnafı tarihlerinin hiçbir döneminde memleketin, milletin, devletlerin yanında yer almamış, daha doğrusu bunu hiç istememiştir. Bugün de bölgedeki gelişmeleri Türkiye merkezli olarak ne yazık ki okuyamıyorlar. 61 yıllık zulmün 13 yıllık iç savaşın ardından Baas rejimi düştü ama bakıyorsunuz yasını sadece Türkiye'de ana muhalefet partisi tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünde zalim Esed'e mersiye yakacaklar. Ülke ve milletin hayrına sonuçları olabilecek hiçbir gelişmeye Türkiye için kurulmuş olumlu tek bir cümleye bile tahammülleri yok."

"BUNLARIN HEPSİNİ DE BİR KENARA BIRAKIP KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ"

Türkiye'nin bölgesindeki sorunların çözümünde anahtar ülke olduğunu tüm dünyanın bildiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu gerçeği Amerika'nın seçilmiş başkanı söyleyince CHP Genel Başkanı ve yönetimini adeta afakanlar basıyor. Sorsan bağımsızlıkçılar, hürriyetperverler, peki düne kadar Amerika'dan Avrupa'sına kapı kapı dolaşan, Türkiye'de uzman yokmuş gibi Amerika'dan ekonomist ithal eden, Avrupa'dan 'aferin' alacağız diyerek savunma sanayimize saldıran siz ve ittifak ortaklarınız değil miydi? Türk siyasetini böyle aciz bir muhalefet yapısına mahkum edenler tarih ve millet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Biz bunların hepsini de bir kenara bırakıp kendi işimize bakıyoruz. Milletimizin bizden istediğinin de bu olduğuna inanıyoruz. AK Parti olarak bize düşen, demokrasilerde muhalefetin vazifesi olan murakabe etme, alternatif üretme, toplumun hissiyatını kavrama görevini de hakkıyla yerine getirmektir."

"GÜNEY SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE GÜVENLİĞİ SAĞLAYIP, TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"İnşallah 2025'ten itibaren terör meselesi başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimizi tehdit eden akut sorunlardan kurtularak, güney sınırlarımızın ötesinde güvenliği ve istikrarı sağlayıp, oralardan kaynaklanan tehditleri de ortadan kaldırarak, kuzeyimizdeki savaşın sona ermesine katkıda bulunarak, ekonomik programımızı başarıya ulaştırarak, savunma sanayi, yüksek teknoloji, yapay zeka, dışa bağımlılığımızı bitirecek enerji kaynakları gibi alanlarda atılımlar yaparak velhasıl her alanda ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yaklaştırarak değerlendirmekte kararlıyız."

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Biz böylesine ulvi bir heyecanla işimizi yaparken, memlekete yaptıkları herhangi bir hayırlı hizmetleri olmayan muhalefet ise milletimizi umutsuzluk bataklığına sürüklemenin peşinde koşuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin ve aynı ajandaya sahip medya mecralarının millete sürekli karamsarlık pompalamalarının gerisindeki niyeti iyi bildiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumları çökertmenin, bireyleri hayata küstürmenin, insanları birbirine düşman etmenin yolu, onları gerçek dünyadan kopartıp sahte bir evrene hapsetmekten geçiyor. Halbuki bizim inancımızda umutsuzluk küfürle eş değer görülmüştür. Umutlu olmak için yeteri kadar sebebimiz, yeteri kadar malzememiz, yeteri kadar birikimimiz var. Sadece vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha metanet, biraz daha gayret istiyoruz. Bize destek veren, bize dua eden her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz."