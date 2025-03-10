Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de mezhep kavgası isteyenler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.20'de başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. 2 saat 20 dakika süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Ramazanın tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.



Biz herkes için barış dedikçe İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen odaklar boş durmuyor. Afrika'dan Asya'ya kadar birçok yerde etnik mezhebi ayrımı üzerinden çatışma gerilim çıkarılmaya çalışıyor. Son örneği eski rejim artığı provokatrölerin mezhep kavgası çıkarmasında şahit olduk. Azınlıkların yaşadığı bölgelerde patlak veren olayda pek çok sivil hayatını kaybetti. Bunların arasında namazdan çıkarken şehit edilen kardeşlerimiz var. Suriye hükümetinin etkin müdahalesiyle olayların kontrol altına alındı ancak hassasiyet korunuyor.



Türkiye olarak Suriye'nin birliğini, dirliğini, toplumsal barışını hedef alan saldırıları terör eylemini lanetliyoruz. Ülkemiz aleyhine herhangi bir gelişmenin olmaması için tedbirleri alıyoruz. Gergin havanın geride bırakılması için Suriye makamlarına telkinlerde bulunuyoruz.



Cumhurbaşkanı Şara'nın mutedil ve yatıştırıcı olduğu kadar hukuk dışına çıkanların cezalandırılacağına dair kararlı mesajlarını olumlu karşılıyoruz. Şara kucaklayıcı politika izledi. Güçlenerek devam etmesi Suriye'ye yönelik oyunları bozacak. Kalıcı barış ortamına kavuşmasını arzu ediyoruz. Arap, Türkmen, Kürt, Dürzi demeden Suriye halkının tamamının ülkelerinin parçalanmasını isteyenlere müsade etmeyeceğine inanıyorum. Suriye halkının tümünün basiretli davranarak ülkelerinin istikrarsızlık batağına sürüklenmesine izin vermeyeceklerine inanıyorum.

Bölgemizde huzura açılan kapının anahtarı vahdettir, birlik ve beraberliğimiz ne kadar sağlamsa kardeşlik kalemiz de aşınmaz olacaktır. Her kim Suriye'ye baktığında sadece mezhep, meşrep, köken görüyorsa kör bir taassuba hapsolmuş demektir. 1 milyon Suriyeli, Baas rejimi tarafından katledilirken nerede duruyorsak bugün de aynı yerde, dimdik duruyoruz.



Yeni süreçte komşumuz Suriye’nin toparlanması toprak bütünlüğünü ve üniter yapısını koruması tüm etnik ve mezhebi unsurlarıyla huzura ermesi için elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz.



"MUHALEFET SORUMLU DAVRANMALI"

Suriye konusunda kimse bize vicdan dersi veremez. 14 yıl boyunca çocuklar öldürülürken susanlar bugün hadsizlik yapamaz. Muhalefet en azından böyle muhataralı konuda sorumlu davranmalı, fitne ateşine odun taşımaktan artık vazgeçmelidir.



Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak, iç cephemizi sarsmayı hedef alan sabotaj girişimidir. Soykırımcı canilerden medet ummak mandacılıktır.

"SURİYE'DE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİNE RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Milletçe iç cephemizde gedik açılmasına eyvallah diyemeyiz. Kirli oyunu Türkiye'de de sahnelemek isteyenlere 14 yıldır olduğu gibi fırsat tanımayacağız. Ülkemiz toprakları üzerinde ameliyat yapılmasına nasıl izin vermediysek Suriye'de de kadastro mühendisliğine asla rıza göstermeyeceğiz.

"MİLLİ GELİRİMİZ 1,3 TRİLYON DOLARI GEÇTİ"



Milli gelirimiz 1,3 trilyon doları, kişi başı gelirimiz 15 bin doları geçti. Yatırım ve ihracat rüzgarını arkamıza alarak daha güçlü büyüme sergileyeceğiz.



Şubat ayında enlasyon yüzde 39'a geriledi. Enflasyondaki düşüş yılın geri kalanında da devam edecek. İnşallah enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz. Düşüş hızlandıkça vatandaşın alım gücü de artacak. Doğum yardımları emeklilerimizin bayram ikramiyeleriyle teklifimiz meclise sunuldu.



AB ÜYELİK SÜRECİ



AB ile tam üyelik hedefine odaklanan bir bakış açısıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Köprüden önce son çıkışın Türkiye olduğunu hatırlatıyoruz.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye ifadesinde vücut bulan hedeflerimize ulaşmak için gayret içindeyiz. 40 yıldır milletimizin fertleri arasında kandan duvar ören terörün ortdan kalkması için çalışıyoruz. Amacımız bölgemizde yeni bir denklem kurulurken türkyeyi buna en iyi şekilde hazırlamaktır. Dış poitkadaki tartışmalar hiçbir şeyin eskisi gibi devam etmeyeceğini göstermiştir.

