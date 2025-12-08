Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin zorluklara rağmen katettiği yolu takdirle karşılıyoruz

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, "Yıllar süren bir zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi’nin 1’inci yılını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olan kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye halkına Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini ilettiğini söyledi.

Suriye'de bir yıldır katedilen yolu takdir ve memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, "Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.