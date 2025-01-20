Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye yönelik kısıtlamalar kaldırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Slovakya ile yatırım ve ticaret ilişkilerimizde son dönemde önemli ilerlemeler sağladık. 2019 yılında 1 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz son 4-5 yılda 3 milyar dolar seviyesini yakaladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:



"- Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına başlanılması için önemli olduğunu vurguladık.

- Mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir.

- Uluslararası toplum İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır.

- Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

SLOVAKYA BAŞBAKANI FICO TÖRENLE KARŞILANDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Konuk Başbakan Fico'nun makam aracını karşılayan süvariler, Fico'ya protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fico, merdivenlerde Türkiye ve Slovakya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Fico, ikili ve heyetler arası görüşmeler de yaptı. İki lider ardından anlaşmaların imzalandığı törene katıldı.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

ORTAK BİLDİRİ VE 3 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya arasında ortak bildiri ile 3 anlaşma imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Fico tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fico huzurunda imzalanan 3 anlaşma şöyle:

- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Hükümet Ofisi Arasında Basın ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2025-2029 Yıllarına İlişkin Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması"

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