Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Veliaht Prensi Selman'la Gazze'yi görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun, İsrail’e baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Veliaht Prensi Selman'la Gazze'yi görüştü

Cumhurbaşkanı , Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun, İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini de dikkat çekti.

Bu konuda İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin önemine değindi.

DSÖ: Gazze'deki çocuklar için en iyi aşı barışın sağlanmasıdır

DSÖ: Gazze'deki çocuklar için en iyi aşı barışın sağlanmasıdır

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Çocuklarını eski eşinin evinden almaya giden kadına dayak

TÜRKİYE HABERLERİ

Tersane İstanbul açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomiye katkı yapan her yatırımı destekledik

Tersane İstanbul açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomiye katkı yapan her yatırımı destekledik

Bodrum'da kuaför ile baklavacı birbirine girdi

Bodrum'da kuaför ile baklavacı birbirine girdi

Hortum düğün meydanını yıktı geçti

Hortum düğün meydanını yıktı geçti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan diziye tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan diziye tepki

Randevusunu beklerken hayatını kaybetti

Randevusunu beklerken hayatını kaybetti

Şantiye yatakhanesinde korkutan yangın

Şantiye yatakhanesinde korkutan yangın

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...