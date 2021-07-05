Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suyu korumak ile vatanı korumak arasında bir fark görmüyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de baraj su arıtma tesislerinin toplu açılış törenine katıldı.

Buradaki konuşmasında su ve suyun kullanımının önemine değinen Erdoğan, 19 yılda Türkiye'nin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Erdoğan, ''Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz'' dedi.

Suyu korumak ile vatanı korumak arasında bir fark görmediklerini söyleyen Erdoğan, ''Son 3 yılda su alanında 41 milyar liralık yatırım yaptık. Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 barajı, 423 göleti, 590 hidroelektrik santralini, 1457 sulama tesisini, 262 içme suyu tesisini hizmete alarak adeta destan yazdık'' bilgisini verdi.

İklim değişikliği nedeniyle su kaynakları azaldığını ve bu sebeple de su kirliliğinin önüne geçmek için daha çok çalıştıklarını açıklayan Erdoğan, ''Açılışını yapacağımız projeyle Ankara'nın 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılıyoruz'' diye konuştu.