Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suyu korumakla vatanı korumak arasında fark yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1. Su Şurası Lansmanı" katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Dünyanın su konusunda derin tartışmalar içinde olduğu dönemde yapılan bu şura oldukça önemli. Su insanlık için vazgeçilmez bir nimettir. Sadece hayatımız için değil ekonomik kalkınma için de ikamesi olmayan unsurlardan biridir.

Bu ihtiyacı sürdürülebilir karşılamak için kaynakları doğru kullanmak gerekiyor. Kuraklık gibi sebeplerle su ihtiyacı giderek artıyor. Su kaynakları günden güne azalıyor. Bu yoksulluğu ve açlığı getiriyor.

2025 yılına kadar su kıtlığı yüzünden 750 milyon kişinin göç edebileceği belirtiliyor. Bu karamsar tablodan ülkemizin etkilenmemesi mümkün değildir. Kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz. Elimizdeki sınırlı su kaynaklarını Irak ve Suriye gibi iki komşumuzla paylaşmak mecburiyetindeyiz.

Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur. Alt yapılardaki kayıp kaçak oranını düşürmeliyiz. Mevcut kaynaklarımızı daha verimli kullanmalıyız. Su meselesini ikili ilişkilerde hiçbir zaman tehdit unsuru olarak kullanmadık.

"SU KANUNU HAZIRLIYORUZ"

2007'de yaşanan büyük kuraklıktan sonra 81 vilayetimiz için içme suyu eylem planları hazırladık. Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz. Şura kapsamında yapılacak çalışmalar buna zemin hazırlayacak.

Salgın küresel ekonominin parametrelerini kökten değiştirdi. Bu dönemde su ve gıdanın önemi daha çok anlaşıldı. 2020 son 19 yılda sağlıkla birlikte tarıma yaptığımız yatırımların meyvesini topladığımız bir yıl oldu.

"CUMHURİYET TARİHİNİN REKORLARINI KIRDIK"

Geride bıraktığımız dönemde salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Tarımsal üretimde cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Tarım sektörümüz sağladığımız desteklerle büyümeye devam etti.

Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 334 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor.

Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız.



Günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak, tarımsal sulamada yeniden kullanılabilecek şekilde insanımızın hizmetine sunuyoruz.Geçen yıl tarım sektörü yüzde 4,8 gibi önemli bir büyüme rakamına ulaştı."