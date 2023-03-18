Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını sağladık

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı. 19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma, bugün sona eriyordu. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov da, anlaşmanın 120 gün daha uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de restore edilen Seddülbahir Kalesi ile yapımı tamamlanan Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 19 Mart'ta bitecek olan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatıldığını duyurdu.
Erdoğan, ''Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık.'' diye konuştu.
Gıda tedarikinin istikarı açısından anlaşmanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bugüne kadar 800'den fazla gemiyle 25 milyon ton tahıl sevk edildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir yandan enkazları kaldırıyor, bir yandan kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmış, depremzede vatadaşlarımızı yuvalarına kavuşturmuş olacağız.
Terörden sokak olaylarına darbe teşebbüslerine milletimizin iradesini gasp etmeye yönelik saldırılar karşısında verdiğimiz tüm mücadelelerde Çanakkale kahramanlarını örnek aldık.
Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey, istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonunu üzerine inşa ettiğimiz temelin en sağlam taşlarından biri de Çanakkale'de kazandığımız zafer.
''BU YOL ULAŞIMI 45 DAKİKADAN 25 DAKİKAYA DÜŞÜRECEK''
Çanakkale Zaferi'ni kazandığımız yerlerdeki şehitliklerimizi ayağa kaldırarak, kültürel mirası ihya ederek, ecdada saygımızın gereğini yerine getiriyoruz.
Havsa'dan Çanakkale'ye uzanan Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu, ulaşımı 45 dakikadan 25 dakikaya düşürerek, ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacaktır.
TAHIL KORİDORU İÇİN SÜRE UZATILDI
Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Rusya ve Ukrayna'nın esir takaslarıyla birlikte savaştan sonraki en önemli uzlaşma konusu olan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi bugün itibariyle bitiyordu. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık. Bugüne kadar 800'den fazla gemiyle 25 milyon ton tahılın dünya piyasalarına sevkini sağlayan bu anlaşma küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahiptir.''