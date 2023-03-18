Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını sağladık

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı. 19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma, bugün sona eriyordu. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov da, anlaşmanın 120 gün daha uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de restore edilen Seddülbahir Kalesi ile yapımı tamamlanan Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 19 Mart'ta bitecek olan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatıldığını duyurdu.



Erdoğan, ''Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık.'' diye konuştu.



Gıda tedarikinin istikarı açısından anlaşmanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bugüne kadar 800'den fazla gemiyle 25 milyon ton tahıl sevk edildiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir yandan enkazları kaldırıyor, bir yandan kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmış, depremzede vatadaşlarımızı yuvalarına kavuşturmuş olacağız.