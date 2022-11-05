Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl krizinin çözümü diplomatik başarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'na katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"İktidara gelişimizin 20. yıl dönümünü geride bıraktık. Hamdolsun milletimizin inancını zedeleyecek hiçbir şey yapmadık. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun mücadelemizei hukuk zemininde yürüttük.

Türk siyasetinde açtığımız temiz sayfayı hizmetlerle, yatırımlarla, reformlarla doldurduk. Muhafazakar devrimci derken bir paradoksu değil kökü mazide olan atiyi ifade ediyoruz.

Türkiye Yüzyılı ekseninde yapılacak tartışmalar Türk siyasetine yeni bir persfektif kazandıracaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu sürece destek vermeye, Türkiye Yüzyılı'na sahip çıkmaya davet ediyorum. Günü kurtarmak bugünü savuşturmak için siyaset yapılmaz. Siyaset usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamaktır.

Corona virüs salgınında gelişmiş denilen ülkelerin altyapısının ne kadar zayıf olduğu ortaya çıktı. Rusya-Ukrayna krizi vazifesi güvenliği sağlamak olan kurumların zayıflığını deşifre etti.

Ekonomide yaptığımız model değişikliğinin olumlu sonuçlarını 5 temel esas üzerinde gerçekleştirdik. Küresel enflasyon ise mevcut ekonomik modellerin açmazlarını göstermiştir. Bizim yıllardır savunageldiğimiz dünya 5'ten büyüktür tespitinin haklılığı, yaşanan her gelişmeyle teyit edildi.

Diplomaside uyguladığımız barışçı programlarla krizlerin çözümünde önemli rol üstleniyoruz. Tahıl koridoru ve devam ettirilmesindeki rolümüz ülkemizin üstlendiği diplomatik gücü göstermektedir. Putin, Zelenski ve BM ile dengeli münasebetlerimiz sayesinde süreci yürütme fırsatı bulduk.

İnsanların devletten talebi arttıkça siyasetten beklentileri artmaktadır. Siyasetçinin yükü hiç olmadığı kadar ağırlaşmıştır.

Son dönemde dünyanın pek çok farklı yerinde denenen ve insanların felaketiyle sonuçlanan devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerine izin vermeyeceğiz. Nasıl 2023 hedeflerimizi hayata geçirdiysek 2053 vizyonumuzu da öyle uygulayacağız.

Geçerliliği kalmamış modellerin dayatılmasını iyi niyetli görmüyoruz."