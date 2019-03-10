Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizde bayrağa ve ezana tahammülü olmayanların ittifakına karşı girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Bayrağımızı yakmaya, yıkmaya çalışanları gönderden indirmeye çalışanları gördük. Bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınıyor. Taksim'de CHP ve HDP önderliğinde bir araya gelen grubun ezana ıslık ve sloganlarla yaptığı saygısızlığı gördünüz değil mi? CHP'nin tarihi ezan ve cami konusunda hoyratlıklarla dolu. Ama Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir.

Aynı toplantıda sergilenen ve kadınlara hakaret olarak gördüğüm diğer rezillikleri bir kenara bırakıyorum. Bu olay seçimlerin nasıl bir karar seçimleri olacağını gösteriyor. Seçimlere şöyle bir görüntüyle gidiyoruz. Biz gönül belediyeciliğiyle gidiyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak istikbalimize saldırıyorlar. Şu anda CHP kiminle ortak. HDP ile sözde İYİ Parti ile başka Saadet. Bunlar ortak oldular. Asıl kimlikleri bunların bayrak düşmanlığı.

Bayrakları nasıl yakıyorlar görüyorsunuz. Bay Kemal Avrupa Parlamentosu'nda YPG paçavrasını gösteren kadınla resim veriyor. Mersin'de CHP'ye HDP'ye gönül veren kardeşlerim bu seçimde bunlara oy verecek mi? Kardeşlerim buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Aynı cevabı herkesten alıyorum. Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığıdır. İstiklal Marşımızı hiç okumamışlar.

Ezana sahip çıkmayanlar Allah korusun yarın öbür gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar. Evlatlarımızın yüzüne bakamayız. Onun için bu bayrak düşmanlarıyla mücadele edeceğiz.

Mersin'de iki adet millet bahçesi kazandırmak için çalışmaları başlattı. Mersin'e 13'ü hastane olmak üzere 37 sağlık tesisi inşa ettik. Biz yaparız, inşa ederiz, ihya ederiz. Mersin ve Adana bölgesindeki yük potansiyeline hitap edecek şekilde lojistik merkezini tamamladık. Mersin'de 6 baraj ve 9 gölet inşa ettik. 11 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz.





Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde ise Adana'da düzenlenen mitinginde halka hitap etti.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Adana 31 Mart seçimlerinin beka seçimleri olduğunu iyi bilir. Biz bu seçime nasıl giriyoruz. Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. AK Parti ve MHP olarak elele gönül gönüle pazara kadar değil mezara kadar inşallah. Fazla bir şey kalmadı, 21 gün. Sandıklarda patlayacak mıyız? Demokrasinin zaferini Adana'da ilan edecek miyiz? Adana'da 31 Mart akşamı zillet, illet onları ayaklarımızın altına alacağız.



Cumhur İttifakı günübirlik çıkar ittifakı değildir. Bu ittifak 15 Temmuz günü darbecilerin karşısında verdiğimiz mücadele sonucunda sokaklarda kurulmuştur. O gece ben Atatürk Havalimanı'na indiğim zaman, 23.15'te Bay Kemal geldi, FETÖ'cülerin tankları arasından çıkıp gitti dediler. Tankların karşısında ilk önce ben dururum diyordu. Sen korkaksın korkak. Sende yürek yok. Sen FETÖ'cülere sığınıp tankların arasından kaçar gidersin.



Kaçacak deliği yok, hepsi kayıtlarda var. Biz bu ittifakı milletimizin can evinden vurmaya çalışanlara karşı mücadeleyi daha sıkı şekilde sürdürmek için kurduk. Bu ittifak ülkemizi 2023 hedeflerine ulaşana kadar devam edecek. Adana bu ittifaka inanırsa tüm Türkiye inanır. Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla ezana tahammülü olmayanlara karşı kurulmuş bir ittifak.



"ISLIKLA SLOGANLA TERBİYESİZLİK ETTİLER"



Biz 'belediye işi gönül işi' diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı, ezan bayrak düşmanlığıdır.



Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır. HDP kongrelerinde İstiklal Marşı okuyor mu? Daha önce bayrağımızı da asmıyorlardı. Bazı değerler var ki bunlara saldıranlara saygı duymamız mümkün değil.



"HEPSİNİN KARŞISINDA OLMAK NAMUS BORCUMUZ"

Bu ülkede millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak namus borcumuzdur. Bu mesele siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir. Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz.



Milletimizle birlikte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz."