Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıtım toplantısına telefonla bağlandı: “Trabzon şahlanışla yoluna devam edecek”

Yerel seçim hazırlıklarının sürdüğü AK Parti’de bugün Trabzon’un ilçe belediyelerindeki adayları tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’daki törene telefon bağlantısıyla katıldı. Erdoğan, “İnanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıtım toplantısına telefonla bağlandı: “Trabzon şahlanışla yoluna devam edecek”
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Cumhurbaşkanı , AK Parti’nin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine telefon bağlantısıyla katıldı.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz’ın telefonundan katılan Erdoğan, “Sevgili hemşehrilerim, İstanbul’dan sizlere en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Trabzon aday tanıtım toplantısının çok çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım ve inanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir.” dedi.

Erdoğan, “Bunun için gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kollarının şu kalan 53 günde çok çok iyi çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam.” ifadesini kullandı.

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