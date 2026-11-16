Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih sahnesine yeniden çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin Kongre Merkezi'nde AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'na katıldı.

Buradaki konuşmasında Türkiye 'nin hücrelerinin gençlerle birlikte yenilendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı'na gençlerle beraber emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yansımalarının hala sürdüğünü de ifade eden Erdoğan, “Tarih sahnesine yeniden çıkıyoruz. Bugün dünyada artık Türkiye'nin hamleleri konuşuluyor.” diye konuştu.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından diğer öne çıkanlar ise şu şekilde:

“Bu sevda Türkiye'nin sevdasıdır. Bu sevda en çok da sizlerin sevdasıdır. Bu sevda mazlumların sevdasıdır. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye'nin her bir gencine selam gönderiyorum. Salonlara sığmayan şu coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençlik Kolları bünyesinde millete ve memlekete hizmet gayesiyle koşturan her bir kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. Sizlere bakarken Türkiye'nin aydınlık günlerini, müreffeh yarınlarını görüyorum. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ilk defa kayıt yaptıran 450 bin gencimiz AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanlığı (ÜNİAK) ailesine katıldı.

“BİZİM İÇİN GENÇLER BU ÜLKENİN GELECEĞİDİR”

İşte siyasi rakiplerimizle aramızdaki temel vizyon farkı budur. Onlar gençleri; para kulelerini, para çantalarını aklamak için paravan olarak kullanırken biz, sizin çalışmalarınızla gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri için fırsat sunuyoruz. Çünkü bizim için gençler bu ülkenin geleceğidir. Bizim için gençler siyasetin ruhu ve heyecanıdır. Muhalefet gençleri siyasi faaliyetleri için ucuz iş gücü olarak görüyor. Onlar gençlerin omuzlarına basarak siyasi ikbal devşirirken biz siyaseti gençler için yapıyor, gençliği siyasetin öznesi haline getiriyoruz. Biz gençler arasında ayrım yapmıyoruz Etrafımızı saran krize ve kaosa rağmen siz gençlerimizle adeta yeniden doğuyoruz.

"DÜNYADA ARTIK TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ KONUŞULUYOR"

Milletimiz sizlerle hücrelerini yeniliyor. Sizlerle beraber Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz. Tarih sahnesine yeniden çıkıyoruz. Bugün dünyada artık Türkiye'nin hamleleri konuşuluyor. Yeni bir dünya kurulurken 'Merkez ülke Türkiye' iddiamızı ete kemiğe sizler büründüreceksiniz.

“YENİ KAPILARIN AÇILDIĞI SÜREÇTEYİZ”

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 organizasyon ve katılım açısından bugüne kadarki en başarılı COP olarak kayıtlara geçti. İklim krizine karşı gezegenimizin geleceğini konuştuk. Temmuzda ev sahipliği yaptığımız NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yansımaları hala sürüyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri sadece bölgemizde değil artık tüm dünyada duyuluyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin sesi artık dünyada duyuluyor. Yeni kapıların açıldığı süreçteyiz.

Birileri medyada ve sosyal medyada ne derse desin sizler büyük bir devletin Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarısınız. Her gencimiz tek başına, başlı başına bir Türkiye’dir. Her kim medyada ve sosyal medyada estirilen sahte rüzgarların etkisine kapılarak bu ülkeyi küçümsüyorsa onun zihni sömürgeleştirilmiş demektir.

Biz millet olarak geçmişte sancılı günler yaşadık. Üniversitelerde kardeş kanının aktığı zorlu dönemler geçirdik. Geçmişte bir milletin evlatlarını birbirinden ayırdılar. Aynı vatanı, aynı tarihi, aynı duyguları taşıyan insanların arasında nifak tohumları saçtılar. O zor günler artık geride kaldı. O günler; yasamada, yürütmede, akademide, dil durulduğu için geride kaldı. Ne yaptıysak millete ve memlekete sağlam temel kurmak için gençlerimizin hayallerine daha kolay ulaşması için yaptık.

“O ZOR GÜNLER BİZ MÜCADELE ETTİĞİMİZ İÇİN GERİDE KALDI”

28 Şubat'ta gençlere zulüm uygulandı. O zor günler artık biz mücadele ettiğimiz için geride kaldı. Hiçbir zaman dikensiz gül bahçesinde yürümedik. Hiçbir zaman zahmetsiz kazanımlar elde etmedik.

“ÖMRÜM VEFA ETTİĞİ MÜDDETÇE SİZLERLE YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Yetişmesine hayatımı adadığım bu gençlikten umudumu asla kesmedim, kesmem ve kesmeyeceğim. Ömrüm vefa ettiği müddetçe sizlerle yol yürümeye, mücadele ve dava arkadaşlığı yapmaya devam edeceğim."