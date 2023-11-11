Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenleniyor.



Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu sıralar burada bir konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Zirveye teşrif eden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Toplantımızın Filistinli kardeşlerimizle birlikte tüm İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Filistin ile dayanışmamızı gösteriyoruz. Ambulansların bombalandığı, güvenli bölgelerde sivillerin katledildiği tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız.



Hastanelerde cenazeleri sıra sıra dizilmiş çocuklar, evlatlarını arayan anneler babalar 36 gündür süregiden vahşedin şahididir. İsrail intikamını kadınlardan ve masum çocuklardan çıkarmaktadır. Vatanını savunan Filistinliler ile İsrail'i aynı kefeye koymamız mümkün değildir.



BM'ye göre katledilen 12 bine yakın Filistinlinin yüzde 70'i kadın ve çocuklar. Batılı ülkelerin Filistindeki katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir. Gazze'de 12 bin insan ölmüş, tamamı yıkılmış ama Batılı ülkeler ateşkes çağrısı bile yapmıyor.

ABD ve Batılı ülkeler savunuculuğunu yaptığı değerleri İsrail'in ihtiraslarına kurban ettiler. Dünyanın dört bir köşesinde katliama karşı yükselen sesleri ümitvar buluyoruz. İsrail destekçilerinin bu sese kulak vermesini bekliyoruz.

Çatışmaların durması ve insani yardım için gayret gösteren diğer ülkeleri de tebrik ediyorum. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralı tedavisi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelinen aşamada birinci öncelik ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıdır. Acil olan birkaç saatlik ara değil kalıcı ateşkestir."