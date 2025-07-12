Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihte yeni bir sayfa açıldı

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama geride kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tarihi" olarak nitelendiren konuşmasını gerçekleştirdi.

Terörsüz Türkiye ve PKK'nın silah bırakmasına ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir." dedi.

Huzurla her engeli aşarak geleceğe bakacaklarını dile getiren Erdoğan, "Arada silah olmadan konuşacağız." diye açıklamada bulundu. Erdoğan, süreci "Tarihte yeni bir sayfa" olarak değerlendirirken "AK Parti, MHP ve DEM olarak bu yolda yürümeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



YİĞİT BULUT

"Danışmanım Yiğit Bulut kardeimizi uğurlayacağız. Merasime katılamıyoruz ama teşkilatımız orada olacak.

12 ASKERİN ŞEHİT OLMASI

6 gün önce 12 vatan evladını şehit verdik. Milletçe yüreğimiz dağlandı. Metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI

Türkiye olarak Srebrenitsa gibi acıların yaşanmaması için Boşnak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tam 22 aydır katliama maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağımızı tekrar ifade ediyoruz.

AK PARTİ İSTİŞARE TOPLANTISI

Kamp oturumlarımızda ekonomiden siyasete farklı başlıklarda istişareler olacak. Partilerimizi ilgilendiren konuları görüşeceğiz. AK Parti iştişare kültürünün kurumsallaştığı bir siyasi harekettir. İştişare bereketi artırır, feraseti kuvvetlendirir. Farklı fikirleri zenginlik bildik. Yapıcı eleştiriyi yolumuza fener olarak gördük.

"ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADIK"

Bundan 47 yıl önce Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde terör örgütü ilk eylemlerini yaptı. İki askerimizi şehit verdik. Bu tarihten itibaren bölücü örgüt, güvenlik güçlerimiz ve sivillerimize saldırılar düzenledi. 10 bine yakın güvenlik görevlimizi şehit verdik.

Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Ay yıldızlı bayrağımız özgürce dalgalanacak. Vatanımız ebediyen var olacak.

Terör bitirilemedi. Bunda elbette devletin bazı yanlış uygulamalarının da payı vardı. Hataların bedelini hep beraber ödedik. Türkiye bu terör saldırılarıyla istikrarsız hale geldi. Ekonomide 2 trilyon doları bulan bir faturayla karşılaştık.

Terörle mücadele ederken bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmaya çalıştık. Kardeşliğin hukukunu yerine getirmek için tarihi adımlar attık.

Son yıllarda terör örgütünün eylem kabiliyetini hemen tamamen kırdık. Terör eylemlerinin zarar vermesinin önüne geçtik. Irak ve Suriye harekatlarımız terörle mücadelede elimizi güçlendirdi. Güvenlik birimlerimiz koordinasyon içinde çalıştı. Terör örgütü İmralı'nın da çağrısıyla kongresini topladı ve kendisini fesh ettiğini açıkladı. Silahlarını bıraktı. Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır.

"PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Terörsüz Türkiye süreci bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir. Türkiye Cumhuyeti devletinin onurunu gurununu çiğnetmeyiz. başını öne eğdirmeyiz.

Bahçeli'nin Türkiye aşkınbı sorgulamak, vatan sevgini sorgulamak, milleyetçiliği sorgılamak kimsenin haddi değildir.

"KİMSEDE SORU İŞARETİ OLMASIN"

Çabamız sadece Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi önde göreceksiniz. Ne yapıyorsak Türkiye ve istikbalimiz için yapıyoruz. Kimsede soru işareti olmasın.

Terör en başından beri bir sektör, bir ekosistem oluşturdu. Milleti istismar ettiler, terör saldırılarından kendi emellerine rant devşirmeye kalktılar. Terörün bitiyor olması en çok onları rahatsız ediyor. Çünkü rant kapıları kapanıyor. Ellerindeki oyuncağı kaybediyorlar. Milletim bunları gördükçe çok daha güçleneceğimizi unutmasınlar.

Terör bitecek göreceksiniz hepsi işsiz kalacak. Niyet okuyarak, komplo teorilerini üreterek milletin sevincini gölgelemeye çalışıyorlar. İçerdeki ve dışardaki gayretlerimiz neticeleniyor. Türkiye kazanmıştır. Milletim kazanmıştır. Birliğimize, bütünlüğümüze, milletimize, huzurumuza kast eden, kast edecek hiçbir girişimde olmayız ve asla müsade etmeyiz.

Bırakınız tedirgin olmayı milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır. Düne göre çok daha umutludur. 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Terör duvarı yıkılmaktadır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır.

"TÜRK İLE KÜRT KUCAKLAŞIYOR"

Biz tarih sahnesine dün çıkmış bir millet değiliz. Biz yani Türkler, Kürtler, Araplar, ittifak yaptığında Çin Denizi'nden Adriyatik'e atlarımız serin esintiler yaydı.

Terörün nihai amacı Türkiye'yi bölmek değildi ama bizi oyaladılar. Bize zaman kaybettirdiler. 41 yılda kim kazandı?



Bugün Türk ile Kürt aralarında engel olmaksızın tekrar muhabbetle kucaklaşıyor. Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Silahlarla değil, şiddetle değil, muhabbet için kardeşlik için yüz yüze gönül gönüle konuşacağız. Her meselemizi konuşarak çözeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvasıdır, çatısıdır. 81 milyon bir, beraber ve kardeşiz. Gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar.

TBMM'DE KOMİSYON

İlk adım olarak TBMM'de komisyon kuracağız. Sürecin yasal çatısını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız.

Daha güzel şeyler olacak. İnşallah mümkün olan en geniş katılımla Meclis'imizin de bu hayırlı süreci desteklemesini temenni ediyoruz. Dünkü atılan adımlar Irak'ta çok farklı sesler meydana getirdi. Suriye'deki Kürt kardeşimin de huzurlu yaşaması bizim olmazsa olmazımızdır. Orada da terör defterinin kapanacağına birlik ve beraberliğin kazanacağına inanıyoruz.

AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok.

Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Terörün bitmesiyle Türkiye, unutmayın eskisinden çok daha güçlü ve özgüvenli olacak. Enerjimizi artık asli işimize vereceğiz.

Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız.

"SİLAH SÜRECİNİ TAKİP EDECEĞİZ"



Kimseyi incitmeden sürecin hassasiyetine uygun şekilde silah teslimini takip edeceğiz.