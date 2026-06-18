Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü
18.06.2026 15:25
Resmi Kurum
Erdoğan-Kurtulmuş görüşmesi Beştepe'de gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.
Beştepe'deki görüşmeyi TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından duyurdu. Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
TBMM Başkanı, kısa süre önce DEM Parti İmrali heyetiyle Meclis'te bir araya gelmişti.
Bu görüşmede DEM heyeti, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasal düzenlemenin bir an önce çıkarılması yönündeki talebini iletmişti.