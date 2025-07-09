Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın ’ı TBMM’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, milli iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclisimizin çalışmalarına verdiği kuvvetli destek, bizler için büyük bir güç kaynağıdır.

Zat-ı devletlerine, yeni dönemde seçilmem vesilesiyle başarı dilekleri için şükranlarımı sunarım."

İBRAHİM KALIN İLE DE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Kurtulmuş, bugün MİT Başkanı İbrahim Kalın ile de görüşecek. 

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