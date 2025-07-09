Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı TBMM’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum.
Sayın Cumhurbaşkanımızın, milli iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclisimizin çalışmalarına verdiği kuvvetli destek, bizler için büyük bir güç kaynağıdır.
Zat-ı devletlerine, yeni dönemde seçilmem vesilesiyle başarı dilekleri için şükranlarımı sunarım."
İBRAHİM KALIN İLE DE GÖRÜŞECEK
Öte yandan Kurtulmuş, bugün MİT Başkanı İbrahim Kalın ile de görüşecek.
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