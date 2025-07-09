Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı TBMM’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, milli iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclisimizin çalışmalarına verdiği kuvvetli destek, bizler için büyük bir güç kaynağıdır.

Zat-ı devletlerine, yeni dönemde seçilmem vesilesiyle başarı dilekleri için şükranlarımı sunarım."

İBRAHİM KALIN İLE DE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Kurtulmuş, bugün MİT Başkanı İbrahim Kalın ile de görüşecek.