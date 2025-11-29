Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

29.11.2025 17:05

Son Güncelleme: 29.11.2025 17:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Resmi Kurum

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. 

Görüşmede Meclis gündemi ve yürütülen temaslara ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery