Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
29.11.2025 17:05
Son Güncelleme: 29.11.2025 17:13
Resmi Kurum
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede Meclis gündemi ve yürütülen temaslara ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı öğrenildi.