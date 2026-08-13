Cumhurbaşkanı Erdoğan: TBMM'de kabul edilen kanun tarihi bir adımdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern, meşakkatli bir eğitim sürecini başarıyla gerçekleştiren kardeşlerimizİ tebrik ediyorum. Vatan ve millet sevgisiyle, cesaret ve dirayetleri yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun” dedi.

5 bin 915 subay ve astsubayı kutlayan Erdoğan, 504 kadın subay ve astsubayın yer almasını önemli bulduğunu belirtti.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de kabul edilen Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili, “On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi, devlet millet el ele vererek, inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. Üç gün önce gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Sayın Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanımız sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere emeği geçen, katkı ve desten herkes yürekten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



“Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımızı çok boyutlu stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Savunma sanayimizi kendi mühendisimiz kendi kaynağımızla geliştiriyoruz. Hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini taşın altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Sizler bu Türkiye'yi çok daha güçlü ve müessir hale getireceksiniz.



Biz bin yıldır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın ehr karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır."