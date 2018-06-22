Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Maltepe'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Bunlarda yalan var, talan var, hakaret var, iftira var. Size gelirlerse sizin yaptığınız ne var diye sor. Ben yerli ve milli otomobil diyorum, Bay Muharrem ne işiniz var diyor. Ben elektrikle çalışacak otomobilden bahsediyorum.

Ama bunun dünyadan haberi yok. İşte bu gelsin devletin memuruna küfür etsin. Dinlediniz mi? Ne diyor şimdi montaj diyor. Sevsinler senin montajını! Gerçekler ortada senin cibiliyetin ortada. Yalancının mumu... Pazar bunların mumunun söndüğü gün olacak.

Bay Muharrem Yalova'da dershane işletiyordu. 10 öğretmenin SSK primini dahi ödemedi. Onların SSK primini ödemeyenler bu Türkiye'ye cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bay Kemal ile Bay Muharrem'in arası çok iyi. Gel bakalım Muharrem diyordu pazardan sonra git bakalım Muharrem diyecek.

7 haziran seçimlerinde benim Kürt kardeşlerimi sokağa döktü. 53 Kürt kardeşimi öldürdüler. Bu adam şimdi cumhurbaşkanı adayı. Neymiş mahkum olmamış. Bay Kemal savunuyor. YSK burada vicdani davranmamışsa aynı yanlışı biz de mi yapacağız. Bu parti başka aday bulamadı mı? CHP'nin adayı ilk iş bunu Edirne'de makamında ziyaret ediyor. Hale bak hale.

Çıkmış birileri TİKA'yı, AFAD'ı satacağım dedi. Daha ileri gitti MİT'i satacağım dedi. TİKA'nın neye yaradığını bilmez. TİKA yatırımlarımızı organize eden medarı iftiharımız. AFAD, adeta Kızılay gibi. Nerede bir afet varsa oraya koşan bir örgütümüz. Kızılay'ı da sat.

Terörle mücadelede ne dedim ben? Bunların inlerine gireceğiz dedim. Bunlar Afrin'e girme dediler. Bay Muharrem Kandil'i vuramazlar dedi. Bay Muharrem sen Erdoğan'ı tanımamışsın. Afrin'e girdik 4 bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'liyi derdest ettik. Kandil'e ikinci operasyonda lider kadroları toplantı halindeyken uçaklarımız toplantının olduğu yeri vurdu. 35 teröristi toplantı halinde etkisiz hale getirdik. Bunlar lider kadro. Zırhlı taşıyıcılarımız Münbiç'e girdi. Türkiye'deki Arap kardeşlerimiz Münbiç'e yerleşmeye başlayacak.

Suriyeli kardeşlerimiz kendi topraklarına dönmeyi arzu ediyor. CHP'nin derdi başka. Onların burada ne işi var diyor. Aynı durum bizim başımıza gelse ne olacak?

Bu HDP var ya, ne yapıyor? Güneydoğuda partimizin il ve ilçe başkanlarımızı tehdide başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar. Ulan terbiyesiz gelin sıkıysa şehir merkezine gelin. telefonla neden tehdit ediyorsunuz. Oradan telefonla il ve ilçe başkanımız tehdit etmekle olmaz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ SİSTEMİ ANLATTI



Erdoğan öncesinde ise Kartal'da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:



"Diğerlerinin İstanbul için Kartal için yaptıkları bir şey var mı? Bunlar hangi yüzle geliyorlar? Bizden sonra şu anda CHP zihniyeti burada. Nasıl memnun musunuz? var mı hizmet? Bu sahili de biz yaptık derler. Kartallı kardeşlerim sahillerde rahat gezsin diye bu sahilleri biz yaptık. Pazar inşallah farklı olacak.



Bay Muharrem birçok yerlerde bir şeyler anlatıyor. Onun ve partisinin Kartal'a verebileceği bir şey var mı? Onun kendisine faydası yok ki Kartal'a olsun. Dershanede öğretmenlerin SSK primini de ödemiyor. Devletin memuru ile nasıl küfürlü konuşmalar... Bunlardan cumhurbaşkanı olur mu?

Pazar günü bunlara Osmanlı tokadı atmaya hazır mıyız? Genel başkanı ile arasında geçenleri görüyorsunuz. Gel bakalım Muharrem, git bakalım Muharrem. Martta belediye seçimleri var. Heralde bay Kemal belediye başkan adayı olacak değil. Bu seçimle beraber hem pazar günü cumhurbaşkanlığı noktasında sizden aldığımız icazetle, onayla yola devam. Mart 2019 yerel seçimlerde de gerek büyükşehir gerek Kartal... Kartal'ı tekrar geri alacağız.



Sağlıkta çekilen çileleri biliyorsunuz. Şimdi durum nasıl? İlacınızı her eczaneden alabiliyor musunuz? Önceden böyle bir durum var mıydı? Bay Kemal SSK'da az çile çektirmedi. Şehir hastanesi yaptırma, devlet hastanesi yaptırma. Ne yaptıracaksın? Onu söyle. Proje söyle. Bay Muharrem Sen ne yaptıracaksın onu söyledi. Memurlara gençlere tekme tokat mı gireceksin? Nasıl küfürler ettiğini biliyorsunuz, dinlediniz değil mi?"