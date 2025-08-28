Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan'da: "TCG Anadolu'nun bir büyüğünü yapıyoruz"

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, "Mavi Vatan" temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Festival teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek. Bugün ve yarın çeşitli yarışmaların yapılacağı festival 30 ve 31 Ağustos'ta halkın ziyaretine açılacak. Festivalin ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu’nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz; inşallah bununla kalmayacağız" müjdesini verdi. Erdoğan gençlere seslenerek "İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye’yi 100 yılı yapana kadar durmayacağız. İnşallah sabırla, azimle, samimiyetle çalışacağız. En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye’yi, inşallah sizin için hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "İki gün önce Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Ahlat ve Malazgirt’teki iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Malazgirt Ovası’nda ebedi ve ezeli kardeşliğimiz yeniden tescillendi.

Dün ise ASELSAN’ın Gölbaşı yerleşkesindeydik. Şirketimizin 50. yılında, savunma sanayimiz adına üç gurur verici adımı aynı anda attık: Çelik Kubbe bileşeni sistemlerimizi envantere aldık, ASELSAN’a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik, ayrıca Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temelini attık.



"ZAFER HAFTAMIZIN HAKKINI VERİYORUZ"



İşte bugün de İstanbul Tersane Komutanlığımızdayız. İki gün sonra 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutlayacağız. Yani Zafer Haftamızı hakkını vererek, en güzel şekilde idrak ediyoruz. Muhalefet gibi gösteri yapmıyor, kuru gürültü ve içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz.



Sevgili kardeşlerim, öncelikle sizin ve tüm gençlerimizin Zafer Haftası’nı tebrik ediyorum. Bu topraklar için kanlarını dökerek, canlarını feda ederek Anadolu’yu bizlere yurt yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum. Şurası bir gerçek ki, ne yaparsak yapalım onların haklarını asla layıkıyla ödeyemeyiz. Her şeyden önce bu ülke, bize aziz şehitlerimizin kutsal emanetidir. Ay yıldızlı bayrağımız, onların fedakârlıkları sayesinde dalgalanıyor.

"TÜRKİYE'NİN PARLAK GELECEĞİNİ GÖRÜYORUM"



Vatan toprakları üzerinde onların yüzü suyu hürmetine hayatımızı özgürce idame ettirebiliyoruz. Millet olarak tarih sahnesindeki varlığımızı, yüzlerce yıldır yine onların sayesinde sürdürüyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun. Ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.

Burada şunu da tüm samimiyetimle söylemek durumundayım: Şu an karşımda, şehit ve gazilerin emanetlerine sıkı sıkıya sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum. Şu an, büyük ve güçlü Türkiye’nin temellerini atan, geleceğine sahip çıkan özverili bir gençlik görüyorum.



Her yönüyle muhteşem, her açıdan muazzam; bilgisiyle, vizyonuyla, isteğiyle, tutkusuyla hayranlık uyandıran bir gençliği karşımda görüyorum. Sizlere bakınca Çaka Bey, Umur Bey, Kaptanı Derya, Barbaros Hayrettin Paşa’yı hatırlıyorum. Sizlere bakınca Oruç Reisi, Piri Reisi, Turgut Reisi hatırlıyorum. Sevgili gençler, sizlere baktıkça gemileri karadan yürüten Sultan Fatih’in o keskin dehasını, cihana yön veren Sultan Selim’in o büyük zekâsını, Sina Çölü’nü 13 günde geçen Sultan Yavuz’un o kararlılığını görüyorum.

Karşımdaki şu güzel topluluğa baktığımda, emin olun Türkiye’nin parlak geleceğini görüyorum. Coşkunuz için, heyecanınız için teşekkür ediyorum. Milletimize verdiğiniz güven için her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Sizin gibi köklerini bilen, misyonunu bilen, hedefe kilitlenmiş bir gençlikle yol yürüdüğüm için Rabbime sonsuz hamdediyorum. "SAVUNMA SANAYİMİZ DESTAN YAZIYOR"



Değerli misafirler, sevgili genç kardeşlerim, engellere rağmen inancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler, bugün açık söylüyorum, Türk savunma sanayine bakıyor. Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz, kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor.



Dostlarımız başarılarımızdan övgüyle bahsederken, hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar. Onlar koşacak ama bizi yakalayamayacaklar.



Burada şunu ifade etmek isterim. Bundan yüzyıl önce İstiklal Harbimiz nasıl ezilenlere umut aşılamışsa, savunma sanayi hamlelerimiz de bugün mazlumlara cesaret veriyor. Filistin’den Suriye’ye, Yemen’den Somali’ye, Sudan’dan Libya’ya; nerede sıkıntı çeken bir kardeşimiz varsa, Türkiye’nin başarılarıyla gurur duyuyor.



"HAYAL KURMAKTAN ASLA VAZGEÇMEDİK"



Elbette bugünlere kolay gelmedik. Sevgili gençler, ne mi yaptık? “Olmaz” diyenlere aldırmadık, “Yapamazsınız” diyenlere kulak asmadık, “Hayal görüyorsunuz” diyenlere prim vermedik. Hayalperest olmadık, ama hayal kurmaktan da asla vazgeçmedik. Mühendislerimize, şirketlerimize, siz gençlerimize sonuna kadar güvendik. Sonuçta, çok kısa sürede dünyanın gıptayla takip ettiği bir seviyeye geldik.



Çok maksatlı amfibi gemimiz TCG Anadolu, Barbaros sınıfı fırkateynimiz TCG Oruçreis, İlk Milli Fırkateynimiz TCG İstanbul, İlk Milli Savaş Gemimiz TCG Heybeliada, Amfibi Çıkarma Gemimiz TCG Sancaktar, Hayalet Denizaltı Gemimizin ikinci platformu TCG Hızır Reis, Kılıç Sınıfı Hücum Botumuz TCG Kalkan, Mayın Avlama Gemimiz TCG Alanya gibi her biri donanmamızın caydırıcı gücü olan, son teknolojiye sahip platformlarımızı oraya götürdük. Bu gemilerimizle birlikte, Gazi Mustafa Kemal’in emaneti TCG Savarona da geçit töreninde ilk kez yerini aldı.



Sevgili gençler, bakınız Savarona Yıllarca kaderine terk edilmişti. Cumhuriyetimizin bir dönemine tanıklık eden bu yat, maalesef bir ara, kumarhane olarak da kullanılmıştır. Biz bunu aldık, aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik ve mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal’in “Bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi bekledim” dediği yatını burada yakından görebileceksiniz. Yarışmalarda dereceye giren evlatlarımız ile şehit yakınları ve gazilerimiz ise Savarona gemisini ziyaret edebilecekler.



"TCG ANADOLU GEMİSİNİN BÜYÜĞÜNÜ YAPIYORUZ"



Donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu’nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz; inşallah bununla kalmayacağız. Bize yakışan neyse, onu da yapacağız. TCG Anadolu’da Bayraktar TB2, TB3 ve KIZILELMA gibi insansız hava araçlarımızın yanı sıra Vuran, Kobra gibi zırhlı araçlarımız da yer alacak.



TEKNOFEST ziyaretçileri, Türk denizciliğinin nereden nereye geldiğini, bugün hangi yeteneklere sahip olduğunu böylece görme fırsatı bulacak.



Sevgili gençler, değerli arkadaşlarım, biz savunma sanayimizi güçlendirirken aynı zamanda genç kuşakların teknolojiye, dijitale ve inovasyona ilgisini özellikle artırmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST’ler bu gayretlerimizin adeta sembolü hâline geldi.



İlkini 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST’in bu sene yurt içinde 10'uncusunu toplamda 12'ncisini düzenliyoruz. Sekiz yılda yaklaşık 11 milyona yakın ziyaretçi ağırladık. 2025 senesinde birincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, ikincisi İstanbul’da olmak üzere iki TEKNOFEST tertip ettik. Toplam 73 yarışmaya 1,2 milyona yakın yarışmacı başvuru yaptı.



TEKNOFEST’in her yıl gençlerimizin ilgisine daha fazla mazhar olmasını çok kıymetli görüyorum. Bütün bu rakamlar aslında bizlere şunu söylüyor: TEKNOFEST gençliği, özellikle engelleri tek tek yıkarak, maşallah, dolu dizgin geliyor. Bu ülkenin gençleri teknolojiyi araştırmaya, yeni şeyler keşfetmeye, daha fazla merak sarıyor. Bu milletin pırıl pırıl evlatları, Türkiye için hayal kurmaktan ve hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmiyor.



"ÖZGÜRLÜK İSTİYORSANIZ ÖZÜNÜZE DÖNÜN"



Onca algı çalışmasına rağmen o hedeflere ulaşmak için yılmadan, yorulmadan, yıkılmadan yürümeye devam edin. Özgürlük istiyorsanız özünüze dönün, adalet istiyorsanız medeniyetinize sarılın, gelecek istiyorsanız mazinizle barışın. Ne sömürgecilik, ne soykırım, ne zulüm; şanlı tarihinde hiçbir leke olmayan, çok büyük bir milletin çocuklarısınız. Başınızı her zaman dik tutmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. Her birinizden işte bu özgüvenle hareket etmenizi istirham ediyorum.



Sizin özgüveniniz, sizin azminiz bu ülkenin en büyük teminatıdır. Göreceksiniz, bugün attığınız küçük adımlar gelecekte büyük başarıların kapısını açacaktır. Bugün yaptığınız fedakarlıkların meyvelerini yarın hiç tahmin etmediğiniz alanlarda toplayacaksınız. Biz, öncekilerden devraldığımız emaneti şanla ve şerefle taşıdık. Gençler olarak siz de bizden teslim alacağınız sancağı, inşallah çok daha yükseklere çıkaracaksınız. Ben buna inanıyorum. Size güveniyorum. İnşallah son nefesime kadar da güvenmeye devam edeceğim. Biliyorum ki siz varsanız, her zaman umut var. Gelecek var.



İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmayacağız. İnşallah sabırla, azimle, samimiyetle çalışacağız. En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye’yi, inşallah sizin için hayata geçireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."



SAVARONA'YI ZİYARET ETTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından, eşi Emine Erdoğan ile festival için yenilenen Savarona yatını ziyaret etti.



BAYRAKTAR: "MAVİ VATAN TAM BAĞIMSIZLIK SEVDAMIZDIR"



T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da TEKNOFEST Mavi Vatan’da konuşma yaptı. Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:



"TEKNOFEST Mavi Vatan; Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı Deniz Kuvvetlerimizin önayak olmasıyla ilk kez düzenlediğimiz özel bir etkinlik. Burada denizlerdeki mühendislik kabiliyetlerimizi ve teknoloji gücümüzü sergileme fırsatı buluyoruz. Yarışmacı gençlerimiz, pek çok kategoride denizlerin altında ve üstündeki sınırları zorlayacaklar. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda takımlarımız çok anlamlı bir görev üstlenecek. Çanakkale’nin derinliklerinde yitirdiğimiz Dumlupınar denizaltımıza temsili bir kurtarma operasyonu için yarışacaklar.



İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda geliştirdikleri otonom sistemlerle angajman görevleri yapacaklar. Su Altı Roket Yarışması'nda ise kendi tasarladıkları araçlarla otonom seyir yapacaklar, roketlerini bu kez yerin üstünde değil suyun altında ateşleyecekler. Bu yarışmalar; köklerden göklere uzanan milli teknoloji meşalemizin denizlerdeki yansımalarıdır.

