Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'i ziyaret ediyor.

Şu sıralar burada bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin simgesi haline gelen bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen T3 Vakfı başka olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Teknofest'e ilginin bu yıl katlanarak arttığını görüyorum.

Bu etkinliin ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum. Bu işin planlaması, içeriği ve tüm katılımcılara ulaşması aylarca süren bir planlama ile gerçekleşti.

Geçtiğimiz sene Teknofest'te bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğimizi başlatmıştık. Dünyanın heryerindeki bilim insanlarımızı yurda davet etmiştim. Çağrıyı açtığımız ilk günden itibaren müthiç bir taleple karşılaştık. Türk ve yabancı akademisyenler bize başvurdu. Çalışmalarımızı Türkiye'de sürdürmek istiyoruz dediler.

17 sene boyunca bilim ve teknolojiye yaptığımız altyapı yatırımlarıyla güçlü bir ekosistem inşa ettik."