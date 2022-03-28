Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 8 oldu

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 30 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde açtığımız köprü boğazlar üzerindeki 6. geçiş noktasıdır.

"TOPLANTI ÖNCESİ HEYETLERLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Ukrayna noktasında 2014 yılından bu yana devam eden kriz durumunda samimiyetle çalışan tek ülkeyiz.



Barış yolunda en çok çaba gösteren ülke durumundayız. İnşallah ateşkes ve barış müzakerelerini yürüten Ukrayna ve Rusya heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Heyetlerle yarın sabah kısa bir görüşme yapacağız.

Sayın Zelenski ve Sayın Putin ile yürüttüğümüz görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor.

Türkiye’nin adil ve samimi duruşuyla bölgesinde ve dünyada barışın, huzurun, güvenin köprüsü haline gelmesini engelleyemeyeceksiniz.



"TÜRKİYE BÜYÜME STRATEJİSİNDEN TAVİZ VERMİYOR"

Salgının tetikediği sağlık ve ekonomik krizleri, Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşirken, Türkiye büyüme stratejisinden taviz vermiyor.

Rusya-Ukrayna krizinde ülkemizi savaşın tarafı yapmak için çalışanların, bizim kurduğumuz barış köprüsünün yürekleri daralarak izlediklerini biliyoruz.

Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler elbette önemli ama asıl bundan sonra yapacaklarımızla Türkiye'yi dünyanın en üst ligine çıkaracağız.

Önümüze döşenen mayınlar, yaşadıklarımız zorluklar yok mu? Ama bunların üzerinde kararlılığımız ve birikimimiz var. En büyük hesap ve plan sahibi Allah'tır. Son söz milletimizindir.



İnşallah 2023'e kadar milletimizle gönül köprülerimizi daha da sağlamlaştıracağız.

"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ECDADA BİR ARMAĞANDIR"

1915 Çanakkale Köprüsü, tam 140 yıl önce benzer bir projeyi düşünen ecdada bir armağındır. Aynı şekilde 107 yıl önce vatanımız için savaşan kahramanlarımız için bir teşekkürdür.

Bu projemizde de birçok engelle karşılaştık. Hatırlarsanız İstanbul'da ilk boğaz köprüsü yapılırken çok kötü şeyler söylenmişti. İkinci köprü yapılırken de aynı hezeyanlar gerçekleşmişti. Marmaray projesine başladığımızda aynı zehirli oklar bu defa bize yönlendi. Mahkeme mahkeme dolaşarak 4 yıl bizi geciktirdiler. Şimdi Marmaray ile Avrupa'dan Asya'ya rahatlıkla geçiyorlarlar. Aynı durum Avrasya köprüsü içinde geçerliydi.

İGA için de aynısını söylediler. Şimdi dünyada ilk üçte yer alıyor. İstanbul havalimanı dünyada gerçekten büyük ses getirdi.

İş bilinen kılıç kuşananın olay bu. Ülkemiz için karlı, kazançlı ve verimli bir yatırım modelini ülkemizde yaygınlaştırmaktan mutluyuz.

Kamu-özel iş birliği modeli Türkiye, bu modeli en verimli şekilde kullanan Avrupa'da 3'üncü, dünyada 13'üncü ülke durumundadır.

Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet, vergi ve diğer kazançlar hariç, üste en az 140 milyon dolar para almış olacaktır. İstanbul-İzmir Otoyolu ve onun bir parçası olan Osman Gazi Köprüsü'nün işletme süresinde devlete sağlayacağı KDV geliri, toplam 1,3 milyar avrodur. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, sadece vakit, akaryakıt ve karbon salınımındaki azalım getirisinin, yıllık 415 milyon avro olacağı hesaplanmaktadır.

Kamu eliyle Türkiye'nin her karış toprağında köprü, yol, hastane gibi yatırımlar yapılmadır. Her yatırım Türkiye'nin ortak malıdır. Buralarda verilen hizmetlerin neredeyse tamamı ücretsiz olduğu için kamuya finansal bir faydası yoktur. Kamu-özel oratklığında yapılan projelerde ise proje hizmete girdikten sonra, ödemesi yapılması bir yana işletme süresinin sonunda tamamen devlete geçmektedir.

Esasen kamu-özel projelerinde, vatandaşlarımızın yararı için bedelinin altında ödeme talep edilmektedir. Biz devletin kaynaklarını millete veriyoruz.

Kamu-özel işbirliği projeleri bu ülkenin hiçbir vatandaşının cebinden para götürmez.

"HAYAT PAHALILIĞININ ÜSTÜNDEN GELECEĞİZ"

Bugün yaşadığımız sorunları görmezden gelmiyoruz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere bugünkü sorunların üstesinden gelecek olan yine biziz.

Biz ülkemize ve milletimize aşığız. Dolayısıyla 2023 hedeflerimizle, 2053 misyonumuzla hazırız.

Türkiye'ye vesayetle, darbelerle, terör örgütleriyle, askeri tehditle, uluslararası dayatmalarla diz çöktüremeyenler son olarak ekonomimizi hedef aldılar.

Dün Suriye'de bugün Ukrayna'da evlerine kaybeden milyonların hepbirlikte nasıl bir çaresizliğe sürüklendiğini görüyoruz. Ukraynalılara ülkemizde ev sahipliği yapacağız. Kolay değil, kadınlar evlatlarıyla birlikte yola çıkarıyorlar.

"TÜRKİYE'Yİ UKRAYNA VE SURİYE'DE BENZER BİR DURUMDAN KURTARDIK"

Şunu çok açık ve net söylüyorum. Milletimize verdiğimiz en büyük hizmet, Türkiye'yi böyle bir durumdan kurtarmış olmamızdır. Ülkemizi mağdurların ve mazlumların sığınağı haline getirdik. Türkiye'nin barışın teminatı olarak görülmesinin nedeni, geride bıraktığı kazanımlardır. Umudumuz canlı, geleceğimiz aydınlıktır. Ülkemiz 2023 imtihanın da başarıyla geçtiğinde, her alanda müreffef olacaktır.

Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir. Milletimizden sadece sabırlı olmalarını istiyoruz.

KDV AÇIKLAMASI

Yeme-içme sektöründe KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. İşletmelerde de bu durum geçerli olacak.

Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.

Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz

Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır.



Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır.

Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek, inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz."

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