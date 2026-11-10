Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör meselesini çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafe aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen anma töreninde konuştu.

Sözlerine Atatürk'ü ve şehitleri anarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli mücadele dönemi tarihimizin dönüm noktalarından biridir.” dedi.

Türkiye 'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin ayağına pranga olan terör meselesini çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafe aldık.” dedi.

“ATATÜRK'Ü YAD EDİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Atatürk'ü rahmetle yad ediyorum. Bin yıldır verdiğimiz tüm kavgalarla toprağa düşen şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Önceki hafta Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Son asrı büyük acıyla, yıkımlarla geçen bir milletin nasıl yeniden şahlandığını VE nasıl cumhuriyetle taçlandırdığını hatırladık. Cumhuriyet'i korumak ve milletin hafızasını teşkil eden kurumları güçlendirmekle mümkündür. Bu kurumlar tarihi bugüne taşır.

Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu arı gibi çalışıyor. Türkçemize, tarihimize ve medeniyetimize özveriyle hizmet eden tüm kurum mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum.

“DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİDİR”

Millet istikbalinden vazgeçmedi. Milli mücadele dönemi tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal Atatürk, İzmir Rıhtımı'nı düşman çizmeleriyle kirlendiği günlerde Anadolu'da bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir. Dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir destan yazmıştır. Zaferle neticelenen milli mücadelenin ardından 29 Ekim'de kurulan Cumhuriyet ile devletler zincirimize yeni bir halka eklenmiş, egemenlik kayıtsız şartsız millete geçmiştir. Kurtuluşa giden yol esareti reddeden bağımsızlık ruhuyla açılmıştır. Kurtuluş mücadelesi mazlum milletlere de örnek oldu.

"ENGELLERİ BERTARAF ETTİK"

Gazi Mustafa Kemal'in kimsesizlerin kimsesi olarak nitelendirdiği Cumhuriyet'i yeniden cumhur ile buluşturduk. Vesayete son verdik, anlamsız yasakları kaldırdık. Hak ve özgürlüklere geniş bir alan açtık. Milli iradenin önündeki engelleri tek tek bertaraf ettik.

103 sene önce onca yokluk ve sıkıntı içinde imanımızla, inancımızla tüm varlığımızla kirli oyunları nasıl bozduysak bugün de aynı azim ve kararlılıkla istikbalimizi inşa ediyoruz. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağımız Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Her alanda büyük bir atılım seferberliği içindeyiz.

Türkiye'nin ayağına pranga olan terör meselesini çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafe aldık. Harici saldırılara karşı kalelerimizi tahkim ediyoruz. İç cephemizi de tahkim ediyoruz.

ANAYASA MESAJI

Sivil anayasayı da milletimizi kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerimizden birini de yapmak istiyoruz. Devleti ve milletiyle tam dayanışma içinde müşterek geleceğimize yürüyoruz."