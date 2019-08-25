Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Ülkemizin ve milletimizin bekası için hayatlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. İnlerine gireceğiz dedik. Mücadelemizi sınır dışında da sonuna kadar sürdüreceğiz.

"EN UFAK BİR DİRSEK TEMASIMIZ OLAMAZ"

PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim. Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz.



Bugün burada toplam 216 projenin açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. 17 yılda Trabzon'a 30 katrilyon TL'lik yatırım yaptık.

Ey CHP, sen kimin yanındasın? Kimin tarafındasın. Eğer Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyorsan terör örgütleri başta olmak üzere milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var? Bay Kemal bizim bayrağımızı, ay yıldızımızı da tanımıyor. Televizyonlar yazılı basın haftalardır bizim gemilerimizin Doğu Akdeniz'deki duruşunu gösteriyor, demek ki görmüyor.



"VİCDANIN DA HUKUKUN DA KABUL ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

İdam kararını benim tek başıma verme yetkim yok. Parlamentodan çıkıp geldiğinde ben onaylayacağımı size söyledim. Son Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değildir. Bu ciddi bir vahşet, alçaklık, adiliktir ne derseniz az kalır. Bunu vicdanımızın da hukukun da kabul etmesi mümkün değil. "