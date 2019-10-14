Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Amacımız tek bir soydaşımızın dahi dışarıda kalmayacağı bir yapıyı tesis etmektedir. Türk dünyası olarak hem birbirimize hem dünyanın farklı bölgelerine göç veriyoruz. Geleceklerini kendi ülkelerinde değil başka ülkelerde görmeye başladılar. Türkiye olarak bulundukları yerde Türk diasporasını güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece işçiler değil doktorlar, akademisyenler var. Ayrıca doğrudan iş kurmak, yatırım yapmak yurtdışına giden girişimcilerin sayısı artıyor.

Her türlü imkansızlığa rağmen ulaştıklarını konumdan mutlu oluyoruz. Yine DEİK bünyesinde kurulan Türk İş Konseyini kurduk. Ekonomik bakımdan kalkınmış bir Türk toplumunun anavatana daha çok katkıda bulunacağı açıktır. Yurtdışında yaşayan Türkler için bu çatı bir referanstır. Buradan yurtdışında yaşayan tüm müteşebbislerimizi Dünya Türk İş Konseyi'ne üye olmaya çağrıyorum. Bir millet iki devlet şiarı ile aşamayacakları engel yoktur. Türkiye ve Azerbaycan ne kadar güçlü olursa yurtdıışında yaşayan kardeşlerimizde o kadar güçlü olur.

"AYAK OYUNLARINA MARUZ KALDIK"

Bizler coğrafi konum nedeniyle terör tehdidine daha fazla maruz kalıyoruz. DEAŞ'tan FETÖ'ya PKK'dan El Kaidesi'ne kadar dünyanın en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş vatandaşlarını kurban vermiş bir ülkeyiz. 40 yıllık terörle mücadelemizde pek çok hadise yaşadık. Dost bildiklerimizin ayak oyunlarına maruz kaldık.

DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle vahşi bir terör örgütü 30 bin TIR dolusu silahla donatıldı. Dünyanın gözü önünde yaşandı. Dergilerinin kapakları terörist fotoğraflarıyla süslendi. Ambargo'dan yaptırıma kadar türlü tehditlere maruz kaldık.

"DÜNYA DEAŞ'I ETKİSİZ HALE GETİRDİĞİMİZİ GÖRMEZ"

Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın yan unsurları durumdaki PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlemek ve gerçek sahiplerine teslim etmek istiyoruz. El Bab'da yaptık. DEAŞ'tan temizledik. 3 bin 500 DEAŞ'lıyı temizledik. Cerablus'ta şimdi Türkler mi var, gerçek sahipleri var. Avrupa, Arap Ligi bunları görmüyor mu? Dünya bunu görmez. Bu Arap Ligi Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar değil mi? Şimdi bu operasyon nedeniyle Suriye'yi yeniden Arap Ligi'ne almayı planlıyor.

Türkiye NATO'nun üyesi mi? AB'nin hemen hemen tamamı NATO üyesi mi, üyesi. Ne zamandan beri NATO üyelerine karşı terör örgütlerini savunur hale geldiler. Yoksa bu terör örgütlerini NATO'ya üye yaptınız da benim mi haberim olmadı? Bu iki yüzlülük neyle izah edilebilir. PKK'nın yan kolları birlikte hareket ediyorlar. DEAŞ'lıların çıkarıldığı hapishanede terörist başının fotoğrafları var, işte ıspat. Onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz. Ne derseniz deyin.

"TÜRKİYE YEK VÜCUT"

Biz Suriye Milli Ordusu ile oradayız. Şu anda yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda bütün kardeşlerimiz, Mehmetçiklerimiz bu mücadeleyi sürdürürken biz buradayız. Yarın yeniden bir araya geleceğiz. Terör örgütünün sözde siyasi tarafı var, onun haricinde hep beraberiz. Türkiye şu anda yek vücut. Terörü kaynağında yok etme irademizi sekteye uğratmadık.

700'DEN FAZLA SALDIRI

Harekatımızın iki önemli amacı var. İlki Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidinin ortadan kaldırılması. Buradan bize tehdit var. 700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize ilçelerimize atıldı. 18 şehidimiz var. Bunun yanında 200'e yakın yaralımız var. 9 aylık Muhammedimiz şehit oldu. Sivil öldürmüyordu hani bunlar? Bunlar her zaman sivil öldürdü. Sivil vatandaşlarımızı öldürmedikleri zaman mı var?

Malum partinin önünde haftalardır ağlayan anneleri neden görmüyorsun ey Avrupa. Farklı olduğu zaman gönderiyordunuz, gelsinler o anneleri de dinlesinler. Gelse de gelmese de biz bu yola kararlılıkla devam ediyoruz. Bunlar etnik temizlik yaptılar. Barış Pınarı Harekatı başladığından bu yana 700'ün üzerinde havan ve roket atıldı. 18 insanımız hayatını kaybetti. Ey Arap Ligi, şu anda 3 milyon 650 bin Arap bizim topraklarımızda misafir. Neden görmüyorsunuz bunları? Nereden kaçtı bunlar? Suriye'den varil bombalarından kaçtılar. Bir kardeşlik görevi yapıyoruz. Siz bir kuruş destek mi verdiniz bunlar için. Şimdi Türkiye ile ilgili ileri geri kararlar alıyorsunuz. Alsanız ne yazar almasanız ne yazar.

AB söz verdi 6 milyar avro destek verecekler... Şu ana kadar ne verdiler, 3 milyar avro. Biz şu ana kadar 40 milyar dolar şu ana kadar harcama yaptık. Gelse de gelmese de yapmaya devam edeceğiz. Bizim medeniyetimizde bu tür darda kalmışların elinden tutmak var. Bu mücadelede 9'undan bu yana şimdiye kadar 550'nin üzerinde terörist etkisiz hala getirildi. 500'ü ölmüş vaziyette. 26'sı yaralı durumda, 24'ü de teslim olmuş durumda. Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı, siyasi çözümü tıkayacağı, insani felakete yol açacağı gibi iddiaların hepsi yalan ve iftiradır. Şu anda benim partimin parlamentodaki Kürt milletvekili sayısı 50'dir. Ayrımcılık olsa heralde bu olmazdı.



"DESTEK VERMEYE GELİNCE KİMSE KURUŞ VERMEDİ"

Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gayesi ise 3 milyon 650 bin Suriyelinin vatan hasretini bitirmektir. Türkiye Suriye kaynaklı düzensiz göçe en fazla maruz kalan ülke, en ağır bedeli ödedi. Yaptığımız harcama 40 milyar doların üzerinde. Tüm liderlere Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge ilan edelim dedik. Bu insanları çadırlardan kurtaralım dedik. Hepsi çok güzel dedi ama destek vermeye gelince kimse bir kuruş vermedi. Buraya kimler gelecek, mülteciler gelecek. Uluslararası toplumdan istediğimiz karşılığı alamadık. Bugüne kadar verdikleri sözleri tutmadılar.

"KIBRIS BARIŞ HAREKATI KADAR ÖNEMLİ"

Ama ben çağrımı yine yapıyorum. Ortada sizi görelim. Bugüne kadar verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadılar. Türkiye sabrının sonuna gelmiştir. Mülteciler meselesine çözüm bulunmasını defalarca talep ettik. Fedakarlığımızın kıymetini bilmediler. YPG terör örgütü meşrulaştırılmaya çalışıldı. Türkiyie kendi göbeğini kendi kesmeye karar verdi.

Son dönemde şahit olduğumuz tepkiler kimlerin planını bozduğumuzu gösteriyor. Bu harekat Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemlidir.



YPG'NİN DAEŞ'LİLERİ SERBEST BIRAKTIĞI HAPİSHANENİN GÖRÜNTÜLERİ

