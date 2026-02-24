Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anaların ağlamadığı Türkiye'yi inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güvenlik güçleri ve ailelerine iftar verdi.



Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Bugün Türkiye dünyada ve bölgesinde gıptayla izlenen bir huzur adasına dönüşmüşse aslan payı sizlerindir” dedi.



“Terör riski ortadan kalktıkça milletimiz kazanıyor” diyen Erdoğan, "Anaların ağlamadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Mukaddes bildiğimiz bütün değerler adına, insanımızın huzuru birliği dirliği için şehit düşen kahramanları rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyorum.

Bugün Türkiye dünyada ve bölgesinde gıptayla izlenen bir huzur ve istikrar adasına dönüşmüşse aslan payı sizlerindir.



Emniyet güçlerimiz yakın tarihte büyük sınavlardan başarıyla geçmiş, devletimize yönelik her saldırıyı hamdolsun boşa çıkarmıştır. Terör örgütleriyle mücadele destanlar yazan sizlersiniz, zehir tüccarlarına, çetelere, kendilerini kanundan üstün görenlere göz açtırmayan sizlersiniz.



Özgürlüklerimize, demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz.



Dostlarımız kadar hasımlarımızın da çok iyi gördüğü üzere Türkiye bugün hiç olmadığı kadar güçlüdür, müteyakkızdır, muktedirdir, inisiyatif, irade sahibidir. Bölgesinin kutup başı olarak yerini pekiştiren bir Türkiye'yi inşa ediyoruz.



Türkiye'nin batısı ne kadar güvenliyse Doğusu o kadar güvenli. Ülkemizin her karışında huzur ve emniyet hakim. Yıllarca terör tehdidi sebebiyle gidilemeyen yerlerde turistler geziyor. Yatırım, istihdam artıyor. Terör riski ortadan kalktıkça Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni fark etmeksizin aziz milletimizin bütün fertleri kazanıyor.



Anaların ağlamadığı, hayatının baharındaki fidanların vakitsiz kırılmadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz"