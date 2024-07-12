Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörizme karşı müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI Terörle mücadele alanında müşterek çabaların arttırılmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörizme karşı müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz. Finladiye ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde aldığımız kararlar ve tesis ettiğimiz daimi istişare mekanimaları PKK başta olmak üzere terör tehdininin boyutlarının daha iyi anlaşılmasına vesile oldu. Ancak bazı müttefiklerimizin, bilhassa terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yle kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir. İttifakın bütünlüğüne zarar veren bu ittifaklardan vazgeçilmesi çağrımı tekrarlıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

"Yaklaşık 2 buçuk yıldır devam Rusya-Ukrayna savaşı karşısında müttefikler olarak uluslararası hukuktan yana bir duruş sergiliyoruz. NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve eğitim desteği girişini onayladık. Kiev'e NATO kıdemli temsilcisi atanmasını kararlaştırdık. türkiye savaşı sona erdirme gayretini ilk günden beri devam ettirmekte. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. NATO'nun Ukrayna'daki savaşın tarafı haline getirilmesine asla geçit verilmemesi gerektiğine dair görüşlerimi burada açık yüreklilikle paylaştım"



"Savunma harcamalarında yüzde 2 hedef eşiğini aştık. Birlik ve dayanışma ruhunun 32 müttefikinin tamamı tarafından samimiyetle benimsenmesi gerekiyor. Müttefikler arasındaki savunma sanayi ticaretinde halen kısıtlamalar bulunmasının makul ve mantıklı bir izahı yoktur."

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

"Gazze'de büyük bir katliam yaşanıyor. 40 bine yakın masum insan İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. İsrail-Filistin meselesine kalıcı çözüm getirmeden küresel barıştan bahsedilmeyeceğinin altını çizdim.Tüm temaslarımda Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süre giden mezalime dikkati çektim. Netanyahu yönetimi yayılmacı ve pervasız politikalarıyla tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. İsrail'e askeri desteğin sürdürülmesi kabul edilemez. İttifakamızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO ile ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Filistin topraklarında kapramlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. Uluslararası camianın sorumluluk sahibi üyelerinin, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm için el ele vermesi önemlidir"