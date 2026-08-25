Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye güven tazeledi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.10'da başladı. Yaklaşık 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Toplantımızda, dış politika, ticaret, güvenlik ve Terörsüz Türkiye sürecimiz başta olmak üzere ülkemizi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettik.

Dünya kriz fırtınası yaşanmasına rağmen kaynaklarımızı koruduk. Bu süreci başarıyla yönetmenin çabasındayız. Bölgemizdeki ekonomik krizler, tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata tarımdan turizme hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz. İstihdamı artırmak için birçok alanda hedeflerimize bağlıyız.

Hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz.

İran-Amerika geriliminin küresel ekonomide yol açtığı şok dalgası zamanla tesirini yitirdikçe bunun günlük yaşama yansımalarını net görme imkanı bulacağız.

Türkiye güvendedir. 86 milyonun emaneti emin ellerde güven içindedir. Bu kutsal emanete hiçbir surette gölge düşürmeyeceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Gazi Meclisimiz Türkiye için hayati önemdeki bir yasayı kabul etmiştir. Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla Terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır.



Günlük siyasi hesaplar yerine ülkeyi ve milleti merkeze alan bir anlayışla hareket edildiğinde Türk demokrasisi her türlü düğümü çözecek olgunluğa sahiptir.



Bu mutabakat yeni adımların atılmasına zemin hazırladı. Son iki yılda birçok kritik eşiği aştık ama dikkatli olunmalı. Hangi görüşten olursa olsun, herkes çözümün parçası olmalı. Süreci enfekte etmeye kimsenin hakkı yok. Süreci zora sokan, dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişim tarih karşısında mesul olacaktır.

İktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir bir devlet meselesidir. Bu mesele artık 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir.



Gelecek nesillere terörsüz bir Türkiye bırakacağız. Bugün bir kez daha hangi görüşten olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin şehit ve gazilere olan şükran borcumuzu ödeyelim. Gelin bu ağırlığı Türkiye'mizin üzerinden kaldıralım.

Birilerinin iddia ettiği gibi gizli bir ajandamız, niyetimiz yok. Bizim amacımız etrafımızda sulh ikliminin egemen olmasıdır. Birileri istemiyor, endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz.



Türkiye birilerinin lütfuyla kurulmuş bir ülke değildir. Binlerce yıllık geleneğiyle dünyanın en güçlü devletlerinden biridir. Herkes emin olsun ki Türkiye ne ilkelerinden ne çıkarlarından taviz verir. Hiçbir kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçmeyiz.