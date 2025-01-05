Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine , "Trabzonlular'a buradan selam ediyorum. Sizlerin şahsında şu an kalbi bizimle atan bütün uşaklara sevgilerimi en derin muhabbetlerimi gönderiyorum." diye başladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden önce Trabzon'a geldiğini hatırlatarak, "Trabzon bir kez daha tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Size olan güvenimizi boşa çıkarmadınız. Ben de işte bu salonda tekrar söylüyorum. Allah ömür verdikçe son nefesimize kadar Trabzon'a hizmet edecek, canla başla çalışacağız." diye konuştu.



Trabzonlulara seslenen Erdoğan kentin Yavuz Sultan Selim'i hakanlığa hazırlayan, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu şehir olduğunu hatırlattı.



Trabzon, Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerinden biri olacağini belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Değerli Trabzonlular çatışmanın şiddetin istikrarsızlığın tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı her adımı incelikli düşünülmüş bir politika yürütüyoruz."



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