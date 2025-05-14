Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün devri artık kapanmıştır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin "Terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır." dedi.

Erdoğan, terör örgütünün Suriye ve Avrupa kollarının da fesih ve silah bırakma sürecine katılmalarının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kayyum uygulaması istisna olacak." mesajı da dikkat çekti.

"BU SAFHA DEMOKRASİ SAFHADIR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla, Terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha birliğimizi kardeşliğimizi güçlendirme, demokrasi safhasıdır. Bu safha 86 milyonun arasına örülen terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır.

"TERÖR EKONOMİMİZE DARBE VURMUŞTUR"

Terörü bitirmek için hep bir arayış içinde olduk. Hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık. Terör ekonomimize darbe vurmuştur.

"TERÖRLE SINANDIK VE BEDEL ÖDEDİK"

Devlet ve millet olarak terörle sınandık bedelini ödedik ve nihayet bu musibetten tamamen kurtulma aşamasına geldik. Bölgemizde cereyan eden her gelişme terörle hiçbir hayırlı neticeye varmanın mümkün olmadığını da ortaya koymuştur.

"TERÖRÜN, ŞİDDETİN, İLLEGALİTENİN DEVRİ ARTIK KAPANMIŞTIR"

Terörün, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır. Güven huzur refah içinde yaşamak ancak ve ancak milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle kendi yolumuzu çizmekle mümkündür. Şayet gelinen nokta, önemli bir başarı ise, bunun sahibi 86 milyonun tamamıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği imkanlar, sürecin bugüne kadar sorunsuz bir şekilde gelmesine hayati katkı sağlamıştır.

"ÖRGÜTÜN SURİYE VE AVRUPA KOLLARI DA FESHEDİLMELİ"

Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu gerçekleri görüp, fesih ve silah bırakma sürecine katılmaları hayati öneme sahiptir. Lobileri Türkiye karşıtlığı yerine yanımızda görmeliyiz.

"BAHÇELİ'YE, ÖZEL'E VE SORUMLULUK SAHİBİ PARTİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Emeğini yakınen bildiğimiz Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Sürece büyük destek veren başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere DEM Parti'de sorumluluk bilinci ile hareket edenlere teşekkür ederim. Sağduyulu söylemlerin sürdürülmesini istiyoruz. Özgür Özel'e teşekkür ederim. Sorumluluk sahibi partilere de teşekkür ederim.

"MİT SÖZLERİN TUTULUP TUTULMADIĞINI İZLİYOR"

Elbette asıl olan uygulamadır. Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini, Milli İstihbarat Teşkilatımız (MİT) titizlikle yapacaktır. Herkesi, uçup kaçmadan, sağduyuyu elden bırakmadan, iyimser, ümitvar ama itidalli bir şekilde gelişmeleri takibe davet ediyoruz. Bundan sonra askerlerimiz vatan savunmasının ve sınır ötesi sorumluluklarının getirdiği vazifeleri artık daha rahat ve güven içerisinde yürütebileceklerdir.

"TÜM MADENLERİMİZİ MİLLETİMİZİN EMRİNE AMADE KILACAĞIZ"

Pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor. Türkiye'nin adının terörle değil; teknolojiyle, kültürle, sanatla, demokratik ve insani gelişim standartlarının yükselişiyle anılmasını arzu ediyoruz. Tekstilden makinaya, sanayinin tüm alanlarında yeni tesislerin inşasını teşvik edecek, destek vereceğiz. Uluslararası girişimcileri, kazan-kazan anlayışıyla, ülkemizin ekonomik bakımdan bakir bölgelerine yatırım yapmaya çağırıyorum. Petrol başta olmak üzere, tüm madenlerimizi süratle milletimizin emrine amade kılacağız. Sadece güvenlik ve huzur bakımından değil, turizmden kültüre, yatırımlardan sosyal barışa kadar pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor. İnşallah bu tarihi fırsat, küçük hesaplar veya uluslararası ayak oyunlarıyla heba edilmeden, samimi bir iklimde tekemmül eder.

"ÜLKEMİZ BARIŞ DİPLOMASİSİ MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GELMİŞTİR"

Bugün ülkemiz barış diplomasisi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kriz çözümünde aranan ülkeyiz. Türkiye devlet tecrübesi ile bu alanda istisnai konumda. Bu sabah Sayın Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmenin altında yatan bölge barışını nasıl daha güçlü hale getirebiliriz konusuydu. Bizim barıştan huzurdan demokrasi ve istikrardan başka hiçbir gayemiz yoktur.

TRUMP'A SURİYE TEŞEKKÜRÜ

Geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesini müteakip, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklayan ABD Başkanı Sayın Trump’a teşekkür ediyorum. Gazze'de artık vahşet boyutuna varan insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump'ın desteğine güveniyorum. İnşallah Gazze’yle ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz.

"SABIRLI, İYİ NİYETLİ VE YAPICI BİR ANLAYIŞLA HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bölgemiz ve ötesinde de barış çabalarına aktif katkı veriyoruz. Bugün ülkemiz, barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde desteği, yardımı, arabuluculuğu aranan ülkelerden biri, hiç kuşkusuz, Türkiye'dir. Biz, Terörsüz Türkiye menziline varılması için kararlı, sabırlı, iyi niyetli ve yapıcı bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz.



İBB'YE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul'daki karanlık şebeke ahtapota dönüşmüş, cumhuriyet tarihinde eşi benzeri olmayan bir suç işlendi. Yapılan iş organize suçu aşıp ülke güvenliği sorunu oldu. Yozlaşma tüm belediyelerde var. Bu konuda yaklaşımımız parti odaklı değil. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerekiyor.

"BELEDİYE YETKİLERİ TANIMLANMALI"

Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir. Belediye yetkileri tanımlanmalı. Devredici düzenlemeler yapılmalıdır. Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Vali ve kaymakamlarımızın kooordinasyon görevlerini daha aktif hale getirmeliyiz. Belediyelere kamudan tahsis edilen ve topladıkları mali kaynakların denetimi için yerel dinamiklere, ilgili merkezi kurumlara dayanan yeni bir yapı kurulmalıdır. Belediyeler borç batağında. Yerel yönetim sistemimizin ıslah edilmesinde, aksayan yanlarının giderilmesinde, sorunlu alanlara neşter vurulmasında fayda olduğuna inanıyoruz. Meclis'teki partilerimize milletin hizmet beklentisini karşılayacak etkin yerel yönetim sistemi için ortak akılla çözüm geliştirmeyi teklif ediyoruz.

"KAYYUM UYGULAMASI İSTİSNAİ OLACAK"

Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyum uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz.