Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz

“Bu makamda sizleri hizmet için varız” diyen Erdoğan, “Sizler bizim yanımızda durdukça inşallah biz de durmak yok hizmete devam demeyi sürdüreceğiz. Sağlıkta hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan onur duyduğum şehir hastaneleri projemizle Urfa'mızı da kavuşturuyoruz." dedi.



Erdoğan hastanenin 500 metrekareyi bulan alanı, 2 bin yatak kapasitesi, 6 ameliyat hanesi, 3 bin 600 araçlık otoparkı olduğunu söyledi.



Erdoğan, Hastanenin ulaşım sorunu için 1,7 kilometrelik bağlantı yolu ile 191 metre uzunluğundaki köprünün de hizmete açıldığını açıkladı.



FON SORUŞTURMASI

Fon soruşturmasıyla ilgili kurulları topladıklarını ve yol haritasının belirlendiğini söyleyen Erdoğan, “Birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkincisi her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye bakanlığımızla her türlü adımı atıyoruz. Kurulumuz süreci, yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sürecin çözülmesi için çalışıyoruz. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Kendi pisliklerini örtmen adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız” dedi.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye sürecinde mesafe aldıkça, şehirlerimizi kalkınıyor, yaylalarımız, dağlarımız şenleniyor.” diye konuştu.



Erdoğan, "İki senedir evlerden ağıtlar yükselmiyor. Sınırlarımızın dışında da gerçekten çok farklı bir rüzgar esmeye başladı. Komşumuz Suriye'de zalim rejim devrildi yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir yönetim geldi. entegrasyon süreciyle oradaki terör sorunu çözülüyor. Irak'ta aynı şekilde güvenlik ortamı tekrar tesis ediliyor. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz. Terörün yerini huzur alacak. Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremeyecek. Türkler, Kürtler, Araplar olarak 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz.” ifadelerini kullandı.



AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI AÇILIŞI



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığının açılış törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, “İl teşkilatımız tüm üyeleriyle bu çatı altında şehrimizdeki kardeşlerimize adanmışlık içinde hizmet edecek” dedi.



SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: TÜRKİYE'NİN SAĞLIK ALTYAPIZINI YENİLEDİK



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla gerçekleştirilen Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, kente büyük bir sağlık yatırımı kazandırdıklarını belirtti.

Şanlıurfa Şehir Hastanesinin Türkiye'nin 28'inci şehir hastanesi olarak hizmete girdiğini dile getiren Memişoğlu, son 25 yılda Türkiye'nin sağlık altyapısını yenilediklerini ifade etti.

Şanlıurfa'daki sağlık yatırımlarına değinen Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Toplam yatak kapasitemizi şu anda 271 binin üzerine çıkardık. Şanlıurfa'mıza 2002'den bu yana 22 yeni hastane, 110 yeni sağlık merkezi kazandırdık. Hekim sayımızı 3 katına, uzman hekim sayımızı 4 katına, ebe ve hemşire sayımızı 6 katına çıkardık. Sadece son 2 yılda Şanlıurfa'mıza 2 bin 128 hekim ve 3 bin 450 sağlık personeli kazandırdık. Şanlıurfa'da yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Siverek ve Viranşehir'de 200'er, Harran'da 100 yataklı hastanelerimiz bu yılın sonundan itibaren hizmete girmeye başlayacak. 16 yeni sağlık tesisimizi de Şanlıurfamıza kazandıracağız."

Sağlık tedbirlerinin önemini vurgulayan Memişoğlu, "Bizim için sağlık, insanımız hastalıklardan sonra hastaneye gelmesinden çok hastaneye gelmesini beklemeden önce vatandaşımızın yanında olmaktır. Tansiyonunu ve şekerini düzenli takip etmek, kanser taramasını zamanında yapmak, anne adayımızı gebeliği boyunca takip etmek, çocuklarımızın sağlıklı büyümesini sağlamak. İşte biz buna koruyucu sağlık hizmeti diyoruz. Çünkü bizim anlayışımızda sağlık sadece hastalığı tedavi etmek değil, insanımızı hastalıktan korumaktır." şeklinde konuştu.

"13 MİLYON VATANDAŞA ERKEN TEŞHİS KONULDU"

Halkın sağlığını korumayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini vurgulayan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Son 2 yılda 44 milyon vatandaşımızın kronik hastalık kontrollerini gerçekleştirdik. Yaklaşık 13 milyon vatandaşımızın hastalarını erken aşamada tespit ettik ve tedavilerini uyguladık. Önce sağlığımızı koruyacağız, erken fark edeceğiz ve gerektiğinde en iyi tedavi hizmetini sunacağız. Ancak koruyan sağlık yalnızca bakanlığımızın yapacağı bir şey değil. Sizlerden de bir söz istiyoruz. Sigara içmeyeceğiz, hareket edeceğiz, spor yapacağız, sağlıklı besleneceğiz. Kontrollerimizi ihmal etmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda sağlıklı Türkiye olacağız.'

Türkiye'nin ihtiyacı olan tıbbi cihazları ve sağlık teknolojilerini kendisinin üretmesinin önemine vurgu yapan Memişoğlu, yerli ve milli üretimi öncelikli hale getirmek istediklerini kaydetti.

Memişoğlu, TEKNOFEST'teki teknoloji ve üretim heyecanını sağlıkta da yerli ve milli teknolojiyi geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Şanlıurfa Şehir Hastanesinin hizmete girmesinde emek ve katkısı olan herkese teşekkür eden Memişoğlu, burada görev yapacak sağlık personeline başarılar diledi.