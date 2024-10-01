Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıla oranla yüzde 6 artış göstardiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında 5 milyarlık dolarlık hedefe kısa sürede ulaşılacağını umduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:



"İkili ticaret hacmimiz bir önceki yıla kıyasla geçtiğimiz sene yaklaşık %6'lık bir artış göstererek 2,2 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Müşterek gayretlerimizle 5 milyar dolarlık hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sene Finlandiya'da düzenlemeyi planladığımız Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu toplantısını bu bakımdan önemsiyoruz. NATO müttefikleri olarak savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi de ele aldık.



Daimi ortak mekanizma, terörle mücadele iş birliğimizin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentilerimizi de aktarıyoruz. Geniş bir yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini geleceğe yönelik bir adım olarak addediyoruz.



"GAZZE'DA ATEŞKES BİR AN ÖNCE SAĞLANMALI"



İkili ilişkilerimizin sağlanm temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğini temenni ediyorum. Finlandiya ile bağlarımıza NATO müttefikliği de eklendi.



İkili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki soykırım ve Türkiye AB ilişkileri başta olmak üzere gündeme ilişkin konular ele alındı. Gazze'de kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı. Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırganlığı da gündemimizde yer aldı. Hukuka aykırı işgal ve ilhak arayışına karşı tavrımız tüm devletlerin ve uluslararası kuruluşların asli görevidir.



Lübnan halkının ve hükümetinin de bu süreçte yanında olmamız gerekiyor. Uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin devletinin tanınması daha büyük bir anlam ifade ediyor."



RESMİ TÖRENLE KARŞILADI



Stubb'un makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki süvariler tarafından karşılandı, süvariler araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Stubb'u külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Stubb'un tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.



Stubb, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı. Karşılama törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Stubb, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Stubb onuruna resmi akşam yemeği verecek.



Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.