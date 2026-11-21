Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

“- Toplumları güçlü kılan her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem yaşama imkanı bulamaz. Haklıya hakkının teslim edilmediği, kanunların hakkaniyetle uygulanmadığı, zalimin, suçlunun işlediği cürmün cezasını çekmediği bir düzende huzur sağlanamaz.

- Yeni adalet saraylarının inşasını, mevcut adalet binalarının teknik ve fiziki koşullarının iyileştirilmesini çok önemli görüyoruz. 24 yıl önce sadece 569 bin metrekare olan adalet hizmet binalarının kapalı kullanım alanını yaptığımız yatırımlarla 10 kattan fazla artırarak tam 6 milyon 191 bin metrekareye ulaştırdık.

- 2002'den bugüne Türkiye genelinde 306 adet adliye hizmet binası için 226 milyar 830 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Adalet hizmetlerini geliştirmek için yalnızca İstanbul'da 43 milyar 494 milyon liralık yatırım yaptık. Küçükçekmece, Kadıköy, Çatalca, Bakırköy, Silivri, İstanbul Çağlayan ve İstanbul Anadolu adalet saraylarını şehrimize kazandırdık.

ANADOLU YAKASINA YENİ ADLİYE PLANI

- Çağlayan ek hizmet binası için adliye yakınına yeni bir adliye yapmayı planlıyoruz. Artan dosya sayısı nedeniyle İstanbul Anadolu Adliyesi'nin yetersiz kalmaya başladığını görüyoruz. Bunun önüne geçebilmek amacıyla Ümraniye'de yaklaşık 200 bin metrekarelik yeni bir adliye inşa etmeyi hedefliyoruz. Adalet hizmetlerinin daha nitelikli sunulması, gecikme ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

"İLK VAZİFE MİLLETİN EMANETİNİN HAKKINI VERMEK"

- Bir kamu görevlisinin ilk vazifesi milletin emanetinin hakkını vermektir. Yargımız için emanetin hakkını vermek ise adliyenin kapısını adaletin kapısı haline getirerek olur. Zengin fakir ayırt etmeksizin bu kapıyı özellikle, kapıya gelen herkese hakkını erişeceğini hissettirmekle olur. Hukuk karşısında unvanların, sıfatların hiçbir kıymeti olmadığını göstermekle olur. Toplumun adalete olan güvenini korumakla, hukukun temel ilkelerini her şart altında gözetmekle olur.

- Makam, mülk, mal, altın, gümüş kimse için kalıcı değildir. Asıl marifet, yaralı gönülleri tamir edebilmektir. İşin özü işte budur. Mahsun gönülleri adaletle teskin etmektir. Ben burada görev yapan ve yapacak olan her bir yargı çalışanımızın bu hassasiyetle hareket edeceğine yürekten inanıyorum."