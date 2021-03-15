Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topunu getirin bizim gençlerimiz kadar değiller

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Meclis'te 35 yaş altında 14 milletvekilinin görev yaptığını ifade etti.

''Gençlik kollarımız şu anda Türk siyasi partilerde üye kaydı noktasında bir numaradır'' diyen Erdoğan, şu anda AK Parti Gençlik Kolları kadar üye kaydına sahip olan bir başka parti olmadığını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''35 yaş altında TBMM'de 14 milletvekilimiz vazife yapıyor. Gençlik kollarımızdan yetişen arkadaşlarımız belli bir yaşı geçince tüzüğümüz gereği buradaki görevlerini bıkarak ana kademede devam etmek durumunda kalıyorlar.

''BİZİM GENÇLİK KOLLARIMIZ KADAR ÜYE KAYDINA SAHİP OLAN BİR BAŞKA PARTİ YOK''



Gençlik kollarımız şu anda Türk siyasi partilerde üye kaydı noktasında bir numaradır. Hiçbir siyasi partide şu anda bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan bir başka parti yok. Topunu getirin bizim gençlerimiz kadar değiller. Eğer yaş konusu olmamış olsa sayı 1 milyonda kalmaz. Şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlarda 5,5 milyon. Hanımlarda da zaten hepsi arkadan nal topluyor. Toplamda 11,5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz.

''SİZLER ÜLKEMİZ İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYAN FATİH'İN TORUNLARISINIZ''

Sizler oyunda oynaşta olmak yerine ülkemiz için elinizi taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız.

