Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tuttuk. Beklentileri aşacağına inandığımız büyüme rakamlarıyla ihracattaki başarıyı bir üst aşamaya taşıyacağız.

Biz proje üretirken muhalefet iftira peşinde koşuyor. Ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını belge zannedip ülkemizin projelerine çamur atıyorlar. Asılsız iddia ve ithamlarla yatırımları engellemeye çalışıyorlar. Bay Kemal ve yoldaşları her gün yeni bir yalanla rezil olmaktan hiç usanmadı. Onlarca kez tazminat ödemeye mahkum oldular. Ulaştırma ve Enerji bakanlarımız son iftiralara cevabı en güzel şekilde verdiler.

Türkiye'nin kaybetmesi pahasına gelecek hesapları yapılmasını ahlaki bulmuyoruz. İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz. Türkiye'yi böyle bir duruma düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Bay Kemal'in elinde CHP'nin rotasını kaybatmesi en çok CHP'li seçmeni rencide ediyor.

Trabzon'a son 19 yılda toplam 45 milyar lira yatırım yaptık. Sosyal yardımlarla 2,6 milyar lira tutarında ödenek aktardık. Bir müjde vermek istiyorum, Avni Aker Stadı yerinde yaptığımız millet bahçesinde Trabzonspor'a özel bir bölüm yer alacak. Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz. 410 metrekarelik müze ve sergi alanı olacak. Trabzonspor'un tarihi başarıları ziyaretçilere gösterilecek."