Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

Açıklamada iki liderin, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye’deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayii başta olmak üzere ticari münasebetler ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade etti.



“SURİYE'DEKİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”



Erdoğan, Türkiye’nin komşusu Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’nun hayırlı çalışmalara imza atmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani felaketin sonlandırılması ve Gazze’nin yeniden inşa edilmesi ile bölgemizde kalıcı barışın önünün açılacağına inandığını söyledi.