Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti.

"DOSTUM TRUMP'I TEBRİK EDİYORUM"

Trump'ın seçim zaferinin kesinleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı da yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında “Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesini temenni ettiğini söyledi.



Erdoğan, “Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadesini kullandı.



TRUMP 20 OCAK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK



ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.



Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

