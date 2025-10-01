Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım

Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından bugün gerçekleştireceği açılış toplantısıyla 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'na girdi. Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde Meclis'te resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. ERDOĞAN'DAN F-35 AÇIKLAMASI Cumhurbaşkan Erdoğan, bir gazetecinin F-35'lerle ilgili sorusuna, "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Bundan sonra ne olacağını takip ediyoruz, bekliyoruz" şeklinde yanıt verdi. ERDOĞAN, DAVETLİLERLE SELAMLAŞTI VE SOHBET ETTİ



Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleri ve davetlilerle selamlaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ve MHP'li milletvekillerinin bulunduğu, DEM Parti Eş Genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları ile DEM Parti'li milletvekillerinin olduğu masaları ayrı ayrı ziyaret etti.



Öte yandan Erdoğan, resepsiyona katılan sanatçı Mustafa Keser ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu akşam burada herhangi bir şey düşünüyor musunuz?" diye sorması üzerine Keser, "Emir buyurursanız yaparız." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, salonda bir saz ekibinin olduğunu söylemesi üzerine, Mustafa Keser resepsiyonda davetlilere canlı performans sergiledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etti. Daha sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar ile sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LİDERLERLE BİR ARAYA GELDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mermerli Salon'da, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM başkanvekilleri Pervin Buldan ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve İsmail Kahraman ve bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.



Resepsiyonda Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve milletvekilleri ile sohbet etti.

Bu görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, "Görüşme iyiydi. Elbette komisyonla ilgili konuları konuştuk. Kendi görüşümüz olarak da Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarının bir an önce yasal düzenleme seviyesine geçmesi gerektiğine dair vurgularımızı ifade ettik. Bütün umudumuz bir yasal düzenleme sürecinin hızla başlaması. Bunu da bugün bu ortamda bir kez daha ifade ettik." diye konuştu.



Resepsiyona, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekilleri katılmadı.

Resepsiyonda mermerli salondaki liderler zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yakın oturması dikkat çekti.

BAKAN TUNÇ'DAN YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI



Adalet Bakanı Yılman Tunç, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda 41. maddelik 12. yargı paketinin TBMM grubuna sunulduğunu söyledi. Tunç "Hukuk davalarını kapsayan bir paket. Yargılanmaları kısa sürede tamamlanmasını ön görüyor" dedi.



Tunç, "Kadına karşı şiddet hariç boşanma davalarında arabuluculuk uygulamasını kullanmayı tartışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından TBMM Genel Kurulu kürsü arkasındaki TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un odasında bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile milletvekilleri yer aldı.