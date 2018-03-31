Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a 'İsrail'e müdahale etmeyecek misiniz?' dedim
ntv.com.trTürkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ümraniye İlçe Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'deki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Ümraniye'mizdeki 2B arazilerinin tapusunu hak sahiplerine teslim ettik. Kazımkarabekir, İnkılap, Hekimbaşı, Elmalıkent, Topağacı ve Dumlupınar mahallerimizdeki 715 hektarlık arazi için de müjdeyi buradan veriyoruz. Pazartesi itibarıyla tapusu olan vatandaşlarımız belediyemize inşaat ruhsatları için müracaatlarını yapabilirler."
"İsrail'in insanlık dışı saldırısını şiddetle kınıyorum.Bu zulmün altında kalacaklar. Trump'a 'İsrail'e müdahale etmeyecek misiniz?' dedim"
"Türkiye'nin gayesi, Fransa iyi dinle, işgal değil, bölgeyi eli kanlı çetelerden kurtarmaktır."
"Gençler ecdadınızla övünün. Asil, onurlu ecdadınız var."
"Metal yorgunluğu geride kaldı bir yeniden diriliş hareketi başladı"