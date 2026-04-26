Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a silahlı saldırı girişimini kınadı. "Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump 'ın yemeği sırasında gerçekleşen saldırı girişimini kınayarak, “ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, “Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur." diyerek Başkan Trump, Trump'ın eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

WASHINGTON'DAKİ OLAYLI GECE

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan olarak ilk kez katıldığı geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde silah sesleri duyuldu . Trump ve kabinesi Gizli Servis tarafından hızla yemekten çıkarıldı. Olayın ardından Başkan Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında olayın İran ile ilgisi olmadığına inandığını ama saldırıda kendisinin hedef alındığını öne sürdü.