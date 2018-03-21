Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"21 Mart ülkemiz ve coğrafyamızda kutlanan Nevruz günüdür. Nevruzunuz mübaret olsun. Biz PKK'nın kutladığı Nevruz'u değil inananların kutladığı Nevruz'u kutluyoruz. Farklı anlamlar yükleyenler var biz ne anlam yüklüyoruz ona bakalım. Bugünü fitne vesilesine dönüştürmek isteyenlere itibar edilmeyeceğine inanıyorum.



Ülkemizde bir dönemde plansız yapılaşmaya nasıl şehircilik faciaları yaşadıysak ormanlarımızın da hoyratça tahrip edildiğine şahit olduk. Yaptığımız binaların çevresini yeşillendirmeye önem gösterdik. Dünyada orman varlığını artıran az sayıdaki ülkeler arasında yerimizi aldık.



"2023 HEDEFİ YÜZDE 30 ORMAN ALANI"



Uygun olan her yerde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdik. Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" sloganıyla yeni bir hamle başlatıyoruz. Amacımız, halen ülkemizin yüzde 28,6'sını kaplayan orman varlığımızı, 2023 yılında yüzde 30'a çıkarmaktır. Bunun için tüm vatandaşlarımızı, orman varlığımızı artırma kampanyamıza katılmaya davet ediyorum. Amacımız, halen ülkemizin yüzde 28,6'sını kaplayan orman varlığımızı 2023'te yüzde 30'a çıkarmaktır.



Vatandaşlarımıza ulaştıracağımız tohumların, fidanların toprakla buluşmasını arzu ediyoruz. Tohumları saçmak bizim onu büyütmek toprağın işidir. Ne kadar çok tohumu, ne kadar çok fidanı toprakla buluşturursak orman varlığımız o derece hızlı artacaktır.



"AĞZI OLAN KONUŞUYOR"



23 milyon haneye mektup gönderiyoruz, karaçam tohumlarıyla beraber, benim imzamla bakanlığımız size ulaştıracak. Bir kampanya başlattılar, ormandan bahsediyorsunuz, bu kağıtlar için ormanı kesiyorsunuz diyorlar. Bu kağıtlar ormanı rahatlatmak için kesilen ağaçlardan elde ediliyor. Ağzı olan herkes konuşuyor ya... Onlar konuşmaya devam etsin biz işimize devam edelim.

İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getirdik, doğalgazı yaygınlaştırdık. İstanbul temiz havaya kavuştu. Gazeteler maske dağıtıyordu, vatandaş kirli havadan etkilenmesin diye. Bizi ağaç düşmanlığı ve yeşili tahrip etmekle suçlamaları bir garabettir. Biz yaptığımız çalışmalarla gelmiş geçmiş en çevreci en ağaç ve yeşil dostu yönetim olduğumuza inanıyoruz. Bunun iddiası içerisindeyiz. Oramana sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır.

Vatan topraklarını sadece erozyana karşı değil saldırılara karşı da koruyoruz. Gezi olaylarından beri saldırı altında olmamıza rağmen en önemli atılımları bu dönemde gerçekleştirdik. FETÖ'nün yol açtığı tahribat dahi bizi durduramadı. Suriye ve Irak'ı yerle yeksan etmek için kurulan DEAŞ'ı bile üzerimize saldırlar olmadı. Nevruz kutlamaları yaptılar. Diyarbakır'da olduğum zaman 80 bin Diyarbakırlı o kongremize katıldı. Artık benim Kürt kardeşim de kendi ülkesine sahip çıkmaya başladı. Kimi şehirlerimizin bazı mahallelerinde çukurlar açarak birliğimize saldıran bölücü terör örgütü de bizi durduramadı.



Artık terör örgütleriyle mücadelemizi kendi topraklarımızda değil yerinde yapacağız diyerek harekete geçtik. 15 Temmuz'da bizi felç etmeye çalışanlara dimdik ayakta olduğumuzun cevabını iki ay sonra Fırat Kalkanı harekatı ile verdik.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3698"

Zeytin Dalı Harekatı'ndaki tünelleri gördünüz değil mi? Onlar o silahları yığdılar biz topladık. Bu harekatımız başarıyla sürüyor. Toplantıya girerken sordum etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı, şu anda 3 bin 698.

"ORADA BULUNMAYA HAKKINIZ YOK"



Defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Neymiş, Münbiç'ten çıkmayacaklarmış. Bir defa sizin bırakınız oradan çıkmamayı, orada bulunmaya hakkınız yok. Bu topraklarla senin ne alakan var? Oraya YPG'yi soktular. Oranın gerçek halkı Araplardır. Obama'nın kendisine söyledim bunları buradan çıkar diye. Stratejik ortak olarak bunları Fırat'ın doğusuna gönderelim dedik. Aynısını Sayın Trump'a söyledim o da göndermedi. DEAŞ'ın bir faliyetinin kalmadığını söylediler. Peki siz neden duruyorsunuz orada? Yarısında siz yarısında biz olalım dediler. Ne siz olun ne biz olalım, buranın sahibi kimse o olsun dedim. Biz adil bir yönetim istiyoruz. Biz hiçbir yere işgal için gitmedik. Sadece istikrar için gittik. Sadece teröristleri kovmak için gittik.

"TRUMP BİR AYAR VERMELİ"

(Suriye) 911 kilometre sınırımız var. 350 kilometre de Irak sınırı var. Bu silahlar buraya niye geliyor? Demek ki bu sınırın ötesinde Türkiye var, bunu Türkiye'ye karşı kullanacaksın veya İran'a karşı kullanacaksın. Başka yok. Rusya ile böyle bir şeye giremez. Girdiği anda 3. Dünya Savaşı patlak verir.

Amerika Başkanı Sayın Trump'tan ülkemize yönelik politikalardaki kafa karışıklığını giderecek, artık hadsizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değiller. Sayın Trump'ın bunlara ayar vermesi lazım. Hele hele Türkiye aleyhine açıklama için sıraya girmiş izlenimi veren sözcülerin gölgesinde biz bu işi sürdüremeyiz.



"TÜRKİYE TEHDİDİ ORTADAN KALDIRANA KADAR DURMAYACAK"

ABD ile geniş bir zeminde çıkarlarımız bulunduğu bir gerçektir. Paramızla bize silah vermeyen ABD, teröristlere ücretsiz silah vermesini izah etmelidir. Ülkemizde bugüne kadar ilişkilerin korunmasına özen gösterdik. Milli güvenliğimiz söz konusu olduğunda tercihimiz bellidir.

"HODRİ MEYDAN DİYORUZ"

Türkiye, Münbiç başta olmak üzere sınırları boyunca kendisine saldırmak üzere hazır bekleyen terörist tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar durmayacaktır. Hep söylüyorum, biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyoruz."

IRAK MERKEZİ HÜKÜMETİNE KUZEY IRAK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Merkezi Hükümeti'ne de bir mesaj gönderdi. "Irak Merkezi Yönetimi PKK'yı temizlemezse onları biz temizleriz" diyen Erdoğan, Kuzey Irak'ta 38 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini söyledi.